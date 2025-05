Uomini e Donne, al capolinea il matrimonio di una coppia del trono over: parla l'ex dama

News VIP

Una coppia del trono over di Uomini e Donne ha rivelato di aver messo fine al proprio matrimonio: ecco cosa ha rivelato l'ex dama della trasmissione.

In maniera del tutto inaspettata, Angela Paone e Antonio Stellacci hanno annunciato la fine del loro matrimonio: i due si sono conosciuti e innamorati nel trono over di Uomini e Donne, quando hanno preso parte alla trasmissione nel 2021.

Uomini e Donne, Angela Paone e Antonio Stellacci annunciano la fine del loro matrimonio

Nel 2021, Angela Paone e Antonio Stellacci avevano deciso di lasciare insieme la trasmissione di Canale 5 e condotta da Maria De Filippi: all'interno del trono over i due si erano conosciuti e innamorati e nel giro di poco tempo sono usciti dal dating show e nel 2022, pochi mesi dopo aver abbandonato il programma sono convolati a nozze.

Purtroppo, però, dopo solo pochi anni, la loro unione è finita, come ha annunciato sui social l'ex dama del trono over. Dapprima, Angela Paone ha risposto a un utente che aveva creato un video fanmade su di lei e Stellacci e ha dopo aver ringraziato i fan, che ancora oggi continuano a celebrare il suo amore con Antonio Stellacci, ha confermato che il matrimonio con il cavaliere è giunto al capolinea.

Su Instagram, l'ex ama ha affermato che mentre molte persone "preferiscono stare con la testa sotto la sabbia" lei vuole essere libera e non nascondere nulla ai suoi fan. A chi poi ha chiesto in maniera diretta se i rumors di una separazione fossero veri, l'ex dama ha risposto:

"Sì, purtroppo la vita ci mette davanti a dure scelte. Ho dovuto scegliere me"

Uomini e Donne, matrimonio al capolinea per una coppia del trono over

Angela Paone ha poi svelato ulteriori dettagli sulla fine del suo matrimonio in un'intervista a LolloMagazine: al sito di Lorenzo Pugnaloni, l'ex dama ha rivelato che da quasi un anno le cose tra lei e il marito non procedevano per il verso giusto, ma dato che a unirli c'era un forte sentimento, avevano cercato di andare oltre le incomprensioni e fare l'impossibile per restare insieme. Purtroppo, però, un forte litigio aveva spezzato qualcosa tra loro, sebbene la dama non avesse perso la speranza di una riconciliazione: "Anche questa volta, nonostante la rabbia dopo il litigio avvenuto il mese scorso, pensavo che con il tempo avremmo superato tutto con amore e maturità, come fanno di solito tutte le coppie".>

L'ex dama ha raccontato che negli ultimi tempi il marito si era mostrato molto amorevole e le aveva riservato affetto e attenzioni, tuttavia, quando poi Angela aveva consigliato una separazione, per il bene di entrambi, era stato lo stesso ex cavaliere a presentare i documenti per mettere la parola fine al matrimonio. Angela ha poi rivelato di aver rivisto Antonio qualche settimana fa, ma anche in questo caso non c'è stato alcun confronto tra loro e la donna ha capito che l'uomo non la riteneva più una priorità: ""Ho rivisto Antonio un paio di settimane fa, ero contentissima, ho pensato: adesso parleremo di quella litigata e cercheremo di ricostruire con forza il nostro rapporto. Invece, l’incontro aveva solo lo scopo di prendere delle cose per andare in vacanza. È giusto concedersi qualche giorno di relax, ma in quel momento ho capito di non essere più una sua priorità".

Da quell'incontro, Angela Paone ha compreso che le loro strade si stavano davvero separando e che, evidentemente, il desiderio di salvare il loro matrimonio non era condiviso anche dall'ex marito:"Quando vuoi salvare una cosa a tutti i costi, i comportamenti dovrebbero essere diversi. Magari poteva rimandare la sua vacanza e sistemare la nostra grande storia d’amore, invece tra documenti e viaggi mi ha fatto capire che non ero più una sua priorità".

