Uomini e Donne, 5000 euro in cambio della partecipazione al programma: sventata truffa di due sedicenti autrici

Due sedicenti autrici di Uomini e Donne avrebbero chiesto 5000 euro per la partecipazione al programma: truffa sventata in tempo!

Due donne si sono finte sedicenti autrici di Uomini e Donne, il noto programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, per raggirare un uomo con la promessa di denaro in cambio della partecipazione al dating show.

Uomini e Donne, sventata truffa a opera di due sedicenti autrici: chiesti 5000 euro per partecipare al programma

A Perugia, un uomo è stato raggirato da due sedicenti autrici di Uomini e Donne che gli hanno estorto denaro con la promessa di aiutarlo a partecipare al dating show di Canale 5. Le due donne, una sessantaseienne di Terni e un settantunenne toscana avevano lasciato credere al malcapitato di essere due autrici del programma tv condotto da Maria De Filippi e che, tramite la donazione di 5000 euro, avrebbero garantito la sua presenza nel parterre maschile del trono over.

Convinto dalle loro parole, il malcapitato ha consegnato alle donne la somma, credendo che si trattasse dell'iter classico per poter accedere al L'uomo, non appena ha realizzato di essere stato truffato, ha denunciato immediatamente le due finte autrici, che ora sono indagate con l'accusa di truffa.

Uomini e Donne, due sedicenti autrici del dating show sono accusate di truffa: ecco cosa è successo

Le due finte autrici avevano convinto l'uomo a cedere 5000 euro con la promessa di una partecipazione al dating show. Ma non solo, già prima della cospicua somma erano riuscite a convincere il malcapitato a donare 100 euro per dei "regali" a Maria De Filippi in occasione del suo compleanno e per una donazione rivolta a una Onlus che si occupa di animali randagi e intitolata a Maurizio Costanzo. La vicenda è stata raccontata da Il Corriere dell'Umbria, che ha riportato la notizia nella giornata di ieri, lunedì 14 luglio.

Le due donne sono ora indagate per truffa e si sono presentate al cospetto del giudice per l'udienza preliminare: avrebbero finto di essere due autrici di Uomini e Donne e convinto l'uomo a recarsi a Roma, presso gli Studi Elios per tre volte. Una volta scoperto il raggiro, è partita la denuncia per truffa contro le due donne.

