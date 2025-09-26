Tú sí que vales, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi: "Maria De Filippi è una guida. È impeccabile"

News VIP

Sabato 27 settembre 2025 su Canale 5 riparte Tú sí que vales: ecco cosa hanno rivelato i giudici Paolo Bonolis e Rudy Zerbi prima dell'inizio dello show serale di Canale 5.

Domani, sabato 27 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 partirà ufficialmente Tú sí que vales. A giudicare le esibizioni dei concorrenti la new entry Paolo Bonolis, il brillante conduttore che si unisce ai confermatissimi Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, portavoce della giuria popolare.

Le confessioni di Paolo Bonolis e Rudy Zerbi

Al via sabato 27 settembre 2025 andrà in onda la prima puntata di Tú sí que vales, il popolare talent show giunto alla sua 12esima edizione e dedicato a performer provenienti da tutto il mondo. Al timone ritroveremo l'amata ballerina professionista Giulia Stabile insieme ai veterani Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Se i tre conduttori sono stati confermati, non si può dire lo stesso della giuria.

Come già annunciato, infatti, Gerry Scotti ha deciso di lasciare la poltrona di giurato. Al suo posto ci sarà Paolo Bonolis, che siederà accanto a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli nel ruolo di rappresentante della giuria popolare. Proprio Bonolis e Zerbi hanno rilasciato una lunga intervista a Gente in cui si sono sbilanciati e lasciati andare a nuove confessioni. Il primo a prendere la parola è stato il professore di canto di Amici, che ha voluto dare qualche prezioso consiglio al nuovo arrivato:

Gli consiglio di divertirsi, lui che è abituato a far divertire gli altri con i suoi programmi. Spero riesca a guardare ciò che accade in questo show con gli occhi del bambino che sta seduto e si gode lo spettacolo. Di lui apprezzo che sappia parlare bene, l'uso che fa delle parole è qualcosa che incanta. Amo la sua ironia tagliente, veloce, la simpatia e il sorriso beffardo con il quale dice "no" al concorrente. È un maestro di tv, di ironia e di vita.

A fargli eco Bonolis, che ha parlato della sua nuova esperienza nella giuria del talent show di Canale 5 e rivelato il suo pensiero sul collega Rudy: "Non lo conoscevo molto, prima di lavorarci. Ne apprezzo la capacità di essere professionale, preciso, seppur con uno sguardo senza disicanto".

Le parole dei giudici su Maria De Filippi

A poche ore dal debutto di Tú sí que vales, che quest'anno regalerà al pubblico di Canale 5 momenti emozionanti ed esilaranti, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi hanno rilasciato un'intervista al settimanale Gente in cui hanno rivelato cosa pensano l'uno dell'altro e si sono sbilanciati anche sulle loro colleghe Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. A proposito della padrona di casa, i due giurati hanno speso per lei parole di grande affetto e stima.

"Maria è una talent scout incredibile. Trova sempre la chiave e l'approccio più corretto verso tutto e tutti. Ha uno sguardo verso ciò che sarà e, quel che pensa, si avvera sempre" ha dichiarato Zerbi, seguito dalla new entry Bonolis "Lei è una guida. È impeccabile. Ha una sua logica di ragionamento, una visione, e se ti deve comunicare che una cosa non vale resta sempre solida e lucida". Ricordiamo che i giudici vi aspettano domani, sabato 27 settembre, in prima serata su Canale 5 con la prima puntata della nuova edizione di Tú sí que vales.

