Tú sí que vales, anticipazioni: svelati i nomi dei primi 11 Vip che si esibiranno insieme ai giudici

Eleonora Gasparini

Fervono i preparativi per la nuova e attesissima stagione di Tú sí que vales: ecco chi saranno i personaggi del mondo dello spettacolo che dovranno esibirsi in studio con la giuria!

Manca poco alla nuova stagione di Tú sí que vales, che partirà ufficialmente il prossimo sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Stando alle ultime anticipazioni, ci saranno ancora le sfide dei giudici, che saranno affiancati da alcuni amatissimi personaggi del mondo dello spettacolo.

Svelati gli ospiti della nuova edizione di Tú sí que vales

Sabato 27 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della 12esima edizione di Tú sí que vales. Per la gioia di tutti i numerosi fan di Amici, al timone ritroveremo la ballerina professionista Giulia Stabile insieme ai veterani Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Come già annunciato, Gerry Scotti ha deciso di lasciare la poltrona di giurato. Al suo posto ci sarà Paolo Bonolis, che siederà accanto a Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto. Confermatissima la simpatica e amatissima Sabrina Ferilli nel suo ruolo di rappresentante della giuria popolare.

Tú sí que vales​ si troverà a sfidare Ballando con le Stelle, che quest'anno festeggia i 20 anni di trasmissione. Motivo per cui la De Filippi ha deciso di affinare un’idea già sperimentata, ovvero quella delle sfide a colpi di lip-sync. Stando alle anticipazioni riportate da Superguidatv, però, non vedremo i giudici duettare fra loro, ma insieme ad alcuni Vip. Chi vincerà la gara?

Le anticipazioni di Tú sí que vales: ecco i Vip che duetteranno con i giudici

Sono ufficialmente iniziate le registrazioni della nuova edizione di Tú sí que vales​, che partirà il prossimo 27 settembre 2025. Come anticipato da SuperGuidaTv, nella prima puntata del talent show di Canale 5 vedremo esibirsi Massimo Ghini, Gigi Marzullo, Marco Bocci, Diana Del Bufalo e Silvia Toffanin, impegnata quest'anno con Verissimo e la seconda stagione di This is me.

Durante il secondo appuntamento, invece, scenderanno in pista Federica Pellegrini, Costanza Calabrese, Laura Chiatti, Lillo e Pio & Amedeo. Stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela, a loro si aggiungerà anche Diletta Leotta: "Milly Carlucci avrebbe voluto vederla in pista a Ballando con le stelle come ballerina per una notte, ma la conduttrice ha declinato l’invito. Il motivo? Sarà ospite a Tu Si Que Vales". La giornalista e conduttrice dovrebbe esibirsi insieme a Rudy Zerbi.

Per quanto riguarda le performance dei giudici con gli ospiti, Sabrina Ferilli ha cantato con Costanza Calabrese e poi con Massimo Ghini un brano di Jennifer Lopez, Rudy Zerbi e Diana Del Bufalo si sono esibiti sulle note di “Vattene Amore”, arrivando primi, Paolo Bonolis e Gigi Marzullo hanno cantato “Ma la notte no” di Renzo Arbore, Luciana Littizzetto con Marco Bocci hanno portato “Dove si balla” di Dargen D’Amico. Maria De Filippi e Silvia Toffanin, invece, si sono esibite con “Anima mia” dei Cugini di Campagna. E ancora Paolo Bonolis e Lillo hanno interpretato alcuni brani di Elvis Presley, mentre Luciana Littizzetto e Federica Pellegrini hanno proposto un numero ispirato al film Moulin Rouge. Per saperne di più non ci resta che aspettare la messa in onda del talent show.

