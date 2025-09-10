Verissimo, Silvia Toffanin svela: "Ecco qual è stato l'incontro che mi ha emozionata di più"

News VIP

Silvia Toffanin è pronta a tornare al timone di Verissimo dal 13 settembre 2025. Ecco cosa ha rivelato l'amatissima conduttrice sulla nuova edizione del fortunato talk show di Canale 5.

La nuova e attesissima stagione di Verissimo partirà ufficialmente il prossimo sabato 13 settembre 2025 su Canale 5. Al timone ritroveremo l'amatissima Silvia Toffanin che, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha svelato qual è stato l'incontro in studio che l'ha emozionata di più.

Silvia Toffanin e il successo di Verissimo

Il 13 settembre 2025 su Canale 5 partirà la nuova stagione di Verissimo, che ci terrà compagnia ogni sabato e domenica pomeriggio e che quest'anno festeggia 20 anni di interviste di Silvia Toffanin. Stando alle ultime indiscrezioni, tra gli ospiti che la conduttrice accoglierà in studio ci saranno Katia Ricciarelli, Raoul Bova e Luciana Littizzetto.

Intervistata dal settimanale di Chi, la Toffanin ha parlato del successo del talk show, del suo rapporto con gli ospiti e le loro storie. Una formula vincente che negli anni è riuscita a coinvolgere un pubblico sempre più ampio, arrivando a registrare anche il 30% di share sui giovani dai 15 ai 34 anni. "Mi sembra incredibile siano passati vent'anni" ha confessato l'amata conduttrice che, alla vigilia della sua 20esima edizione, ha tracciato un piccolo bilancio:

Posso dire che il programma è cambiato assieme a me, siamo cresciuti in parallelo. Le esperienze vissute, essere diventata madre, le prove che la vita mi ha messo inevitabilmente davanti a una maggiore maturità mi hanno permesso di entrare sempre più in sintonia con gli ospiti. Ora mi lascio guidare maggiormente dalle emozioni e questo credo aiuti chi ho di fronte ad aprirsi e raccontarsi.

Silvia Toffanin ricorda Maurizio Costanzo ed Eleonora Giorgi

Dopo aver fatto un bilancio della sua esperienza alla conduzione di Verissimo, Silvia Toffanin ha svelato qual è stato l'incontro che l'ha emozionata di più. Nel corso degli anni, nel suo salotto televisivo sono passati tutti i grandi nomi del cinema e dello spettacolo, sia nazionali che internazionali. Ma se dovesse scegliere un'intervista, sarebbe quella con Maurizio Costanzo.

Proprio al noto giornalista saranno dedicati alcuni speciali di prima serata del talk show, in cui renderà omaggio alla formula de "L’intervista" di Maurizio Costanzo: "Tra gli incontri che mi hanno più emozionato, un posto speciale è occupato da un vero maestro del giornalismo come Maurizio Costanzo, per l’umanità, gli insegnamenti e le parole di affetto che mi ha riservato e che conservo gelosamente nel cuore". Non solo. Silvia, che quest'anno sarà impegnata anche con la seconda stagione di This Is Me, ha colto l'occasione per ricordare Eleonora Giorgi, la splendida attrice romana venuta a mancare qualche tempo fa per una grave malattia. La conduttrice di Verissimo ha parlato del bellissimo legame nato tra loro e di come ha vissuto la responsabilità di affrontare un tema così delicato sul piccolo schermo:

È stata un’esperienza difficile, ma straordinaria. Sarò per sempre grata a Eleonora per avermi scelta come interlocutrice in un momento così delicato della sua vita. Si era creato tra noi un rapporto di grande fiducia, di sincero affetto. Sentivo la responsabilità di trattare il tema della sua malattia con la massima delicatezza e sensibilità perché lei stessa è stata esemplare nell’affrontarlo.

