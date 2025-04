Grande Fratello, arriva l'inaspettato commento di Paolo Bonolis sul reality show di Canale 5

News VIP

Dopo aver confermato il rinnovo del contratto con Mediaset e la nuova stagione de Il senso della Vita, Paolo Bonolis commenta così il Grande Fratello.

Si è da poco concluso il Grande Fratello, con l’edizione nominata la peggiore di sempre in termini di ascolto. Anche Paolo Bonolis ha commentato il format del reality show di Canale 5, spiegando perché Mediaset continua a proporlo nonostante il flop. Ecco cosa ha detto prima di confermare il suo rinnovo del contratto con la rete.

Paolo Bonolis commenta il Grande Fratello

Questa edizione del Grande Fratello ha segnato il punto più basso nella storia del reality show di Canale 5, con ascolti bassissimi e share che ha faticato a decollare per tutta la durata dei sei mesi di reclusione degli inquilini più spiati d’Italia. Contemporaneamente, tuttavia, il Gf ha avuto una forte risposta sui social, soprattutto con la formazione di alcuni fandom incredibilmente potenti, in particolare quello dedicato a Zeudi Di Palma, per la quale stanno raccogliendo soldi per premiarla del montepremi che non si è accaparrata perdendo in Finale, battuta da Jessica Morlacchi che ha vinto questa edizione. Insomma, questo dualismo è sicuramente molto particolare e Paolo Bonolis, ospite del podcast DoppioPasso ha voluto dire la sua sul GF:

“Ci sono programmi sfruttati fino all’osso. Ci sono perché funzionano. Non è solo l’ascolto, ma anche la diffusione. Prendiamo il Grande Fratello, che si estende su più piattaforme ed è un prodotto estremamente vantaggioso dal punto di vista economico per un’azienda. Dura sei mesi e lo spalma su più piattaforme. Vero che il primo anno è un esperimento sociale e il dodicesimo anno è una rottura di c**lioni. Per alcuni è una noia mortale, e lo capisco, ma resta comunque conveniente”.

Insomma, chiaramente Bonolis non apprezza il Grande Fratello e il format, ma ha spiegato perché Mediaset continua a proporlo ogni anno. Certo si mormora che a settembre 2025 ci saranno delle novità, ovvero Ilary Blasi al timone del reality show di Canale 5, e Alfonso Signorini come sostituto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Questo potrebbe salvare le sorti dello share?

Paolo Bonolis firma un rinnovo con Mediaset

Nelle ultime ore circolano voci sempre più insistenti su grandi cambiamenti in casa Mediaset, che vorrebbe su Canale 5 anche Amadeus con un nuovo programma al posto di Striscia la Notizia. Nel frattempo, Paolo Bonolis ha confermato il suo rinnovo del contratto con la rete, parlando anche del suo metodo di conduzione che si affida al momento, e non ad un copione che deprersonalizza il presentatore.

Dopo aver commentato al vetriolo la nuova edizione del Grande Fratello e la scelta di proporre ogni anno questo format, per tanti versi stantio, Bonolis ha fatto un paragone con il suo Avanti un Altro che, seppur giunto alle dodicesima stagione, ancora funziona perché fa ridere il pubblico. Poi, il presentatore ha confermato che con Mediaset stanno parlando di una nuova edizione de Il Senso Della Vita, uno dei suoi format più amati e significativi.

