Uomini e Donne Anticipazioni: Alessio Pilli Stella e Giovanni Siciliano sfiorano la rissa!

News VIP

Ecco cosa è successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne. Le Anticipazioni delle puntate, presto in onda su Canale 5, ci rivelano che due cavalieri sfioreranno la rissa mentre scoppia il caos tra le corteggiatrici di Gianmarco.

Si sono tenute ieri, domenica 6 aprile 2025, le nuove registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco le Anticipazioni dettagliate sui protagonisti del trono over, con una rissa sfiorata tra Alessio Pilli Stella e Giovanni Siciliano, e del trono classico sul percorso di Gianmarco Steri.

Uomini e Donne Anticipazioni: Gianmarco Steri discute con Nadia e Francesca

Continua il percorso di Gianmarco Steri nello studio di Uomini e Donne e non si può certo dire che sia un percorso sereno e poco turbolento. Nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, che si sono tenute ieri domenica 6 aprile 2025, il tronista romano dovrà sedare più di uno scontro tra le sue corteggiatrici, e poi avrà un faccia a faccia con una di loro. Le Anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi, infatti, ci rivelano che dopo aver scambiato con lei ben due baci passionali, confessando che con lei ha provato emozioni molto forti, Gianmarco deciderà di non portare in esterna Nadia Di Diodato, che in studio sarà furiosa. Il tronista, infatti, ha portato in esterna Cristina Ferrara e l’appuntamento è andato molto bene, con momenti di relax e intesa a bordo piscina, anche se è mancato il bacio. Lei gli ha scritto una lettera dove parlava della sua vita privata e di sua madre.

Lettera che è diventata immediatamente oggetto di critica da parte di Nadia, sul piede di guerra in studio, che si è scambiata un bel “vai a quel paese” con Cristina, una volta che la corteggiatrice è entrata in studio per commentare l’esterna. Gianmarco, tuttavia, ha voluto difendere Ferrara dal momento che tutti le danno sempre della falsa, e ha ballato anche con lei, chiarendo che non lo fa per far ingelosire le altre corteggiatrici. In studio fanno vedere anche l’esterna di chiarimento tra Steri e Francesca Polizzi, i quali tuttavia non sono riusciti a trovare un punto di incontro. Il romano, in particolare, si è detto molto deluso da Francesca e ha ammesso che fino a poche settimane prima era lei la sua preferita, tanto da parlare di lei anche con i suoi amici. Ora, tuttavia, Gianmarco ha molti dubbi su Francesca e pensa che sia in studio per le sponsorizzazioni. A questo punto interviene Maria De Filippi, che cerca di mettere pace tra i due, che finalmente si chiariscono dopo che Polizzi si commuove parlando di una brutta esperienza del passato che l’ha segnata, e facendo commuovere anche Gianmarco che decide di non eliminarla come lei invece pensava. Stando alle Anticipazioni, il tronista e la corteggiatrice hanno ballato molto vicini, sfiorando quasi il bacio al centro dello studio.

Uomini e Donne, Sabrina si fa abbindolare da Guido?

Passiamo alle Anticipazioni del trono over di Uomini e Donne con Giuseppe e Rosanna. Gianni Sperti e Tina Cipollari attaccano pesantemente il cavaliere dal momento che voleva dare l’esclusiva alla dama, ma lei non ha voluto contraccambiare. Giuseppe e Rosanna si sono baciati nel corso dell’ultima esterna ma lei afferma che questo bacio non ha cambiato la sua idea, ovvero di non volergli dare l’esclusiva. Interpellata, Sabrina Zago ammette di non voler commentare ma Giuseppe interviene con frasi poco delicate che scatenano un nuovo cavaliere del parterre. Spalleggiato da Gianni e Tina, l’uomo si scaglia contro Giuseppe e tra i due esplode una discussione davvero terribile.

Passiamo poi a Sabrina, che sta uscendo con Guido, ma è molto delusa perché ha dovuto cancellare la loro serata insieme, dal momento che lei non ama guidare di notte e che il cavaliere non la è passata a prendere. Gli opinionisti hanno accusato Guido di essere stato poco cavaliere e, quando lui ha spiegato che avrebbe voluto portare la dama nel ristorante di un suo caro amico, l’hanno accusato anche di voler sponsorizzare l’attività facendo leva sulla popolarità di Sabrina. Maria De Filippi interviene per chiedere alla dama se volesse conoscere un cavaliere sceso per lei ma lei, inizialmente, dice di no volendo dare l’esclusiva a Guido. Quando Tina, tuttavia, le mette il dubbio che il cavaliere la stia sfruttando, Zago accetta e tiene anche l’uomo sceso per corteggiarla, con il quale balla al centro dello studio. Infine, nuova sfida tra Gianni e Giuseppe, questa volta sulla resistenza fisica.

Uomini e Donne Anticipazioni: rissa sfiorata tra Alessio e Giovanni

Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne continuano con Giovanni Siciliano, che ha sbottato sui social recentemente per difendersi, che racconta di star conoscendo una dama ma di trovarla fin troppo insistente. Lui, infatti, ha tre figli con tre donne diverse da gestire e un lavoro a tempo pieno. A questo punto interviene Alessio Pilli Stella che lo accusa di essere nel programma senza scopo, dal momento che non ha tempo per conoscere realmente una donna. Tra i due si scatena una discussione furibonda e si sfiora anche la rissa. Mentre Giovanni chiude poi la conoscenza con la dama, Gemma Galgani ha un appuntamento disastroso con un cavaliere. In studio, infatti, lui critica ogni dettaglio della loro uscita e dunque i due chiudono la conoscenza.

Anche per Gloria Nicoletti è andata male l’esterna con un nuovo cavaliere e, a questo punto, interviene Sebastiano Mignosa ammettendo di essere ancora molto preso dal dama. Gloria si mostra scettica, non accettando di ballare con lui visto come è andata a finire tra loro, ma Sebastiano insiste e confessa che uscirebbe anche in quel momento dallo studio con la dama romana. Nicoletti, allora, mette alla prova Sebastiano e lo invita da alzarsi ma alla fine entrambi rimangono in studio.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.