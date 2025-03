The Couple, nello spot ufficiale Ilary Blasi fa nuove Anticipazioni sul reality show di Canale 5

News VIP

Ilary Blasi presenta The Couple nel nuovo spot in onda su Canale 5, ecco tutte le Anticipazioni sul nuovo reality show di Mediaset.

Sta per arrivare The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La presentatrice romana è apparsa nello spot ufficiale del nuovo programma di Mediaset, svelando qualche Anticipazioni e confermando il ricco montepremi messo in palio. Ecco i dettagli e il video dello spot.

The Couple, dal 7 aprile 2025 in prima serata su Canale 5

Come annunciato da qualche settimana, The Couple sta per approdare in prima serata su Canale 5 e il nuovo spot del reality show di Mediaset condotto da Ilary Blasi ci svela nuove anticipazioni interessanti. La presentatrice romana torna in pista con un programma tutto nuovo, un reality che prevede la partecipazione di coppie formate da coppie nella vita, sorelle o fratelli, ma anche antagonisti e rivali, che dovranno vivere nella stessa casa cercando di superare prove psicologiche e fisiche per guadagnarsi un ricco montepremi. Dopo aver svelato il logo ufficiale che sarà The Couple - Una vittoria per due, con questo sottotitolo italianizzato rispetto al format originale, Ilary è tornata per un nuovo spot nel quale ha svelato qualche altra anticipazione.

La certezza è che il programma debutterà in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 7 aprile 2025, ad una settimana esatta dalla Finale del Grande Fratello che questa sera incoronerà il vincitore di questa edizione. Ma non è tutto. Blasi ha confermato che il reality show sarà in diretta proprio come il Gf, e sarà in effetti la casa più spiata d’Italia ad ospitare questo nuovo format, mai visto prima.

The Couple, cosa ha svelato Ilary Blasi nel nuovo spot

Dunque, The Couple parte lunedì 7 aprile 2025 in prima serata si Canale 5 ma ancora nessuna anticipazioni sul cast della prima edizione di questo nuovo reality show di Canale 5. Si mormora che si potrebbero essere Jasmine Carrisi, Lory del Santo con il fidanzato Marco Cucolo ma anche che Blasi stia corteggiando Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ex protagonisti del Grande Fratello Vip e recentemente colpiti dal grave lutto della perdita di Eleonora Giorgi. Nel frattempo, la presentatrice romana si è presentata in un nuovo spot rivelando:

“In The Couple, le coppie vivranno insieme e dovranno superare sfide e prove di ogni genere. Ma attenzione, perché non si tratterà solamente di prove fisiche, ma servirà astuzia, strategia, ma soprattutto fiducia reciproca. Alla fine, solo una coppia vincerà […] il premio finale sarà altissimo […] I vincitori si porteranno a casa… un milione di Euro”.

Ha comunicato Blasi per poi chiosare con una delle sue solite frasi ironiche in romanaccio, riferendosi al montepremi di un milione di euro. Noi non vediamo l’ora di vederla tornare con un reality show, piena rasa dei concorrenti dopo al massimo due o tre puntate, e pronta a chiudere e aprire collegamenti alla velocità della luce per non perdere tempo.