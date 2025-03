The Couple, Ilary Blasi corteggia Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: l'indiscrezione

News VIP

Sembra che Ilary Blasi voglia nel cast di The Couple anche una nota ex coppia del Grande Fratello Vip, quella composta da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

Manca sempre meno al debutto ufficiale di The Couple e appare il promo del nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, che prenderà il posto dell’appuntamento del lunedì con il Grande Fratello, in prima serata su Canale 5. Si delinea anche il cast e sembra che la presentatrice romana voglia a tutti i costi un’ex coppia del GF Vip, ovvero quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

The Couple, Ilary Blasi non vuole fallire

Dopo la finale del Grande Fratello, l’appuntamento del lunedì in prima serata su Canale 5 passerà nelle mani di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che dovrebbe andare in onda a partire dal 7 aprile 2025, salvo stravolgimenti del palinsesto dell’ultimo minuto. Dopo la rivelazione del logo ufficiale e i primi lavori di ristrutturazione di parte della casa del GF che ospiterà il programma della Blasi, sembra che la presentatrice romana sia ancora in trattative con alcuni concorrenti per convincerli a partecipare al programma con un montepremi ricchissimo e un format tutto nuovo. Alcune coppie, che possono essere coppie nella vita privata ma anche lavorativa oppure nemici e rivali, si sfideranno tra prove fisiche e psicologiche per accaparrarsi il montepremi in pali, recluse in una casa per alcuni giorni dove potranno studiarsi a vicenda e cercare di fare la mossa giusta ai fini del gioco.

Al momento ci sono solo indiscrezioni sul cast di The Couple che annunciano la partecipazione di Jasime Carrisi, Benedicta e Brigitta Boccoli, poi Lory Del Santo con Marco Cuculo, Corinne Clery, Eva Henger, Gloria Guida in coppia con la figlia Guendalina Dorelli e Gianmarco Zagato con Nicole Pallado, e Costanza Caracciolo. Sul settimanale Oggi, Alberto Dandolo ha confermato che l’obiettivo primario di Blasi è non fallire dopo gli ultimi flop che hanno collezionato i suoi programmi su Mediaset, escluso Battiti Live che invece ha regalato un ottimo share questa estate.

The Couple, ci saranno anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro?

Ilary Blasi non vuole fallire con The Couple e, per rendere lo nuovo show ancora più intrigante e appetitoso, deve creare un cast ad hoc in grado di entusiasmare il pubblico. Per questo motivo, secondo Dandolo, l’ex moglie di Francesco Totti starebbe corteggiando una nota ex coppia del Grande Fratello Vip, che nelle ultime settimane è tornata al centro delle indiscrezioni a causa di un grave lutto. Stiamo parlando di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

“In queste ore Ilary sta corteggiando una coppia che ancora non ha sciolto le riserve: quella formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia […] Le trattative sono ancora in corso dopo lo stop dovuto al difficile momento che sta vivendo Paolo a causa della perdita dell’amatissima mamma Eleonora Giorgi”.

Poche settimane fa è purtroppo scomparsa Eleonora Giorgi, vittima di un brutale cancro che non le ha lasciato scampo, e Clizia ha parlato del loro rapporto a Verissimo, facendo commuovere tutti con le sue parole. Paolo e Clizia sono una coppia forte e bellissima, un perfetto esempio di come ci si può innamorare anche durante un reality show, e godono dell’appoggio di tantissimi fan, motivo per cui Blasi li vorrebbe a tutti i costi nel suo show.