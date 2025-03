The Couple, arriva il Logo ufficiale del programma mentre la casa del GF viene smantellata per il nuovo reality show

News VIP

Mediaset annuncia l'arrivo ufficiale di The Couple - Una vittoria per due, con il logo del programma. Intanto rumors riportano che la casa del Grande Fratello è già in procinto di essere riadattata per il reality show di Ilary Blasi.

Manca pochissimo al debutto su Canale 5 di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, in onda dopo la Finale del Grande Fratello. Ecco le ultime indiscrezioni e il logo ufficiale apparso sul profilo social di Mediaset, con tanto di sottotitolo. Ecco tutti i dettagli.

The Couple ha finalmente un logo ufficiale

La Finale del Grande Fratello si avvicina e i protagonisti di questa edizione sono emozionati all’idea lasciare la casa più spiata d’Italia dopo tanti mesi di reclusione, così come i loro fan sono pronti a votare per far vincere il proprio preferito. Dopo il reality show condotto da Alfonso Signorini, ci sarà The Couple a prendere il posto della prima serata su Canale 5. Il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, vede coppie Vip pronte a mettersi in gioco, recluse in una casa tra prove fisiche e prove psicologiche, e si mormora ci sia un montepremi stellare in palio, proprio per invogliare le celebrities a lanciarsi in questa nuova avventura.

Poche ore fa, sulla pagina Instagram ufficiale di Mediaset, è apparso il logo dello show con un sottotitolo ovvero The Couple - Una vittoria per due. Ma chi ci sarebbe, al momento, nel cast? Nelle ultime settimane si sono ricorse diverse voci che parlando di Jasime Carrisi, Benedicta e Brigitta Boccoli, poi Lory Del Santo con Marco Cuculo, Corinne Clery, Eva Henger, Gloria Guida in coppia con la figlia Guendalina Dorelli e Gianmarco Zagato con Nicole Pallado. Nelle ultime ore, inoltre, Deianira Marzano ha aggiunto un nome al cast ovvero quello di Costanza Caracciolo, ex Velina di Striscia la Notizia. Nel frattempo, arriva un’indiscrezione sulla location del programma che riguarda anche il GF.

The Couple nella casa del Grande Fratello

Ma dove sarà ambientato The Cupole - Una vittoria per due? A darne notizia è Davide Maggio che, nelle ultime ore, ha confermato che ci sono già lavori in corso nella casa che in questi mesi ha ospitato il Grande Fratello, per sostituire gli scenari e adattarli alle esigenze del programma condotto da Ilary Blasi.

“Uno degli spazi noti del Grande Fratello, il Tugurio, da qualche puntata già non viene più utilizzato da Signorini and co, poiché i lavori di ‘risistemazione’ in vista di The Couple sono avviati“.

Questa l’indiscrezione lanciata dal giornalista. Il reality show condotto dalla Blasi dovrebbe partire il 7 aprile 2025, in prima serata su Canale 5, e non è escluso che la presentatrice faccia un’apparizione a sorpresa proprio durante la finale del Gf, invitata da Alfonso Signorini. Nel frattempo restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sul cast ma anche sugli opinionisti, e tutti sperano che ci sarà anche Stefania Orlando dopo il successo raccolto negli ultimi mesi nella casa più spiata d'Italia.