The Couple, Manila Nazzaro sbotta: ''Non ce la faccio proprio''

Nella casa di The Couple c’è una questione che, più di tutte, accende gli animi: la mancanza di sonno a causa di alcuni inquilini che fanno troppo rumore. Manila è furiosa.

Ancora polemiche nella casa di The Couple. Alcuni inquilini hanno preso il vizio di stare svegli fino a tardi facendo parecchio rumore, e Manila Nazzaro non ce la fa più. Di prima mattina, l’ex Miss Italia ha qualcosa da dire a Pierangelo Greco.

The Couple, Manila Nazzaro furiosa

Continua il percorso delle coppie di The Couple - Una vittoria per due, ignare che fuori dal programma divampa la polemica per gli ascolti sempre più bassi che avrebbero allarmato non poco i vertici del Biscione, portando alla decisione di chiudere anticipatamente. Nel frattempo, alcuni inquilini si godo l’esperienza con la possibilità sempre più concreta di portare a casa un montepremi di un milione di euro, un premio davvero enorme e mai visto prima. Il clima in casa, tuttavia, è teso tra il faccia a faccia tra Antonino e Stefano, poi le ultime rimostranze di Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia si è svegliata di malumore perché non è riuscita a dormire bene a causa del caldo ma, soprattutto, del caos che alcuni concorrenti hanno creato durante la notte. Una questione già tirata fuori da Thais Wiggers prima della sua eliminazione, e poi ora anche da Manila che si è sfogata furiosa.

“Hanno fatto un casino esagerato, ho dormito con il caldo… Sempre Jasime, Pierangelo, Andrea. Tutte le sere a urlare, a rincorrersi. Tutti i giorni non è possibile. Questa sera, vi prego, fate bordello qui perché credetemi è proprio difficile così. Mi sono svegliata con la testa che mi scoppiava, e stamattina peggio. Ad un certo punto fermatevi, perché non abbiamo vent’anni noi, non ce la faccio proprio io. Tutte le sere diventa pesante”.

Manila si è poi girata verso Pierangelo che era seduto vicino a lei per fare colazione, continuando a lamentarsi con lui per la mancanza di rispetto. Greco si è scusato e le ha dato ragione ma sul web, dove è stato pubblicato il video, la reazione del pubblico è stata molto diversa. Ecco cosa è successo.

The Couple, il popolo del web contro Manila

Non è la prima volta che in reality show ci si lamenta per la mancanza di sonno, una questione comprensibile dato che i concorrenti sono costretti alla convivenza forzata con abitudini e dinamiche molto diverse, ma anche un’esagerazione dato che è chiaro che essendo un’esperienza fuori dal comune, ci sarà chi vorrà coglierla a pieno anche a costo di non dormire come si deve. Sulla pagina Instagram ufficiale di The Couple, criticato da Alex Belli, sono fioccati tantissimi video contro Manila Nazzaro, accusata di essere stata molto esagerata nei confronti di Pierangelo Greco.

Del resto lui come Jasmine e altri sono concorrenti molto giovani, che amano fare festa e divertirsi, quindi perché privarsi di questo aspetto anche la notte? La questione ha molteplici punti di vista dal momento che, se è vero che bisogna avere un po’ di pazienza in questi casi, è anche vero che non deve essere piacevole vivere h24 con l’emicrania per non aver dormito.