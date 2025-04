The Couple, faccia a faccia tra Antonino Spinalbese e Stefano Oradei: "Lo trovo un modo di fare esagerato" (VIDEO)

News VIP

Tensione nella Casa di The Couple - Una vittoria per due. Dopo le dichiarazioni di Antonino Spinalbese nei confronti di Manila Nazzaro, Stefano Oradei ha cercato un confronto diretto con l'ex di Belen Rodriguez.

Lunedì 5 maggio 2025 andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata di The Couple - Una Vittoria per due. Nell'attesa, nella Casa, Stefano Oradei e Antonino Spinalbese si sono resi protagonisti di un confronto in cui il ballerino ha cercato di difendere la sua amata Manila Nazzaro dalle varie accuse.

Stefano Oradei e Antonino Spinalbese a confronto

Gli eventi della terza puntata di The Couple - Una Vittoria per Due hanno stravolto le dinamiche del gioco e le alleanze nella Casa. Dopo gli scontri tra Pierangelo Greco e le sorelle Testa, dopo i ripensamenti sulle strategie da parte di Giorgia Villa, nella Casa è arrivato un confronto fra Stefano Oradei e Antonino Spinalbese. Il motivo? Il ballerino ha deciso di affrontare il noto hairstylist e parlare del comportamento assunto anche nei confronti di Manila Nazzaro.

Ripensando allo scherzo della pastiera, Stefano ha rivelato di aver trovato Spinalbese indifferente e indelicato in alcune situazioni. Visibilmente infastidito, l'ex di Belen Rodriguez ha replicato spiegandogli di aver trovato invece esagerata sia la reazione di Manila allo scherzo che la narrazione fatta della lavorazione del dolce:

Ognuno ha un suo modo di interpretare le cose, a me non è piaciuto il suo modo...ho visto un sacco di reazioni. Io la sensibilità ce l'ho, non ho bisogno di alzare discorsi e polveroni. Questo modo di fare lo trovo too much, lo rispetto non facendo più scherzi. Il problema non c'è con te, ma è legato a te. Io osservo. Sono due modi di pensare diversi, non abbiamo niente da chiarire.

Parole che non sono piaciute al ballerino di Ballando con le stelle, che ha sottolineato ancora una volta la sensibilità mancata da parte del suo compagno di avventura: "Quello che ho visto è stata una sorpresa rispetto a quello che io vedo. Ti assicuro che la nomination è stata fatta dopo quella cosa lì". A niente è servito il confronto tra i due concorrenti, visto che Antonino è rimasto fermo sulla sua posizione. Riusciranno a recuperare il rapporto?

Le coppie in gara a The Couple

The Couple - Una vittoria per due si sta rivelando un vero flop in termini di ascolti. Come riportato da Fanpage, infatti, tra i corridoi Mediaset si parla di numeri che giustificherebbero una chiusura praticamente immediata, se non fosse per il montepremi da 1 milione di euro per la coppia vincitrice. Vista la cifra altissima, nettamente superiore a quella del Grande Fratello e de L'Isola dei Famosi, la dinamica del gioco va portata a conclusione.

Ricordiamo che, durante l'ultima diretta, a dover abbandonare definitivamente il gioco è stata la coppia formata da Elena Barolo e Thasi Wiggers, mentre al televoto per l'eliminazione sono finiti Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco e Lucia con Irma Testa. Con l'uscita di scena delle due ex veline di Striscia la Notizia, le coppie ancora in corsa per la vittoria finale sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Irma e Lucia Testa, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. L'appuntamento con il reality game di Ilary Blasi è per il prossimo lunedì 5 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.