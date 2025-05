The Couple, Alex Belli stronca il programma: "Reality fallimentare", ma doveva essere nel cast anche lui!

News VIP

A Boom, il format di Alfonso Signorini, Alex Belli ha espresso parole molto dure contro The Couple. Peccato che anche lui sarebbe dovuto essere nel cast del reality condotto da Ilary Blasi...

Alex Belli ha espresso un'opinione molto dura nei confronti di The Couple, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Peccato che, come abbia fatto notare la giornalista Grazia Sambruna, durante la sua presenza a Boom, il format di Alfonso Signorini, anche lui sarebbe dovuto essere parte del cast...

The Couple, Alex Belli stronca il programma...ma sarebbe dovuto esserci anche lui nel cast!

Su X Alex Belli ha pubblicato diversi tweet molto duri contro The Couple, il programma tv condotto da Ilary Blasi, i cui ascolti sono crollati vertiginosamente al 10.9% di share con la terza puntata. L'attore ed ex vippone ha postato il suo pensiero sul programma di Canale5, definendolo un reality fallimentare, soprattutto, per il cast scelto e gli "inutili opinionisti":

"Prima o poi qualcuno mi dovrà spiegare come mai in Mediaset c’è un boicottaggio continuo per creare cast FALLIMENTARI e la voglia continua di non vedere soluzioni per fare programmi di SUCCESSO. Basterebbe non sprecare risorse in montepremi da 1 milione o strapagare degli inutili opinionisti 600 mila euro e investire sul cast”

Tuttavia, Grazia Sambruna, ospite a Boom, il format di interviste di Alfonso Signorini, ha svelato che inizialmente anche Alex Belli sarebbe dovuto essere tra i concorrenti del reality insieme a Soleil Sorge. Stando alle parole della giornalista, perciò, si tratterebbe di un caso di "volpe che non arriva all'uva e dice che è acerba".

a #Boom boccio #AlexBelli che rosica vs #TheCouple su X accusando mediaset di fare “reality fallimentari” e di dare 600K agli opinionisti (🤌) senza investire sul cast. Lui doveva partecipare, ma è stato tagliato dopo il no di Soleil che farà reality Rai:la volpe e l’uva proprio! pic.twitter.com/uadKvYtjM8 — GraceSomehow (@LaSambruna) April 30, 2025

The Couple, faccia a faccia tra Antonino Spinalbese e Stefano Oradei

Dopo la terza puntata di The Couple, andata in onda lunedì 28 aprile, nella Casa sono cambiate le dinamiche tra i concorrenti e dopo lo scontro tra Imma Testa e i fratelli Mileto, sono nati nuovi litigi. Questa volta al centro di un litigio ci sono stati Antonino Spinalbese e Stefano Oradei. Quest'ultimo ha ammesso di non aver apprezzato il comportamento dell'ex di Belen Rodriguez nei confronti di Manila Nazzaro, moglie del ballerino, nel famoso pastiera-gate. Ripensando allo scherzo, infatti, Oradei ha definito Spinalbese insensibile, scatenando la risposta piccata dell'altro.

L'ex di Belen, infatti, ha replicato che invece a essere esagerata e fuori luogo è stata la reazione di Manila Nazzaro: "Ognuno ha un suo modo di interpretare le cose, a me non è piaciuto il suo modo...ho visto un sacco di reazioni. Io la sensibilità ce l'ho, non ho bisogno di alzare discorsi e polveroni. Questo modo di fare lo trovo too much, lo rispetto non facendo più scherzi. Il problema non c'è con te, ma è legato a te. Io osservo. Sono due modi di pensare diversi, non abbiamo niente da chiarire".

Queste dichiarazioni hanno infastidito ulteriormente Oradei, che non ha mancato di replicare e ha voluto chiarire che la nomination ai danni di Spinalbese non è certo dipesa da questo: "Quello che ho visto è stata una sorpresa rispetto a quello che io vedo. Ti assicuro che la nomination è stata fatta dopo quella cosa lì".