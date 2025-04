The Couple, Irma Testa spiazza sul montepremi finale: ecco cosa ha rivelato la sportiva

News VIP

La concorrente Irma Testa si racconta nella Casa di The Couple - Una vittoria per due e svela cosa farebbe se vincesse il montepremi finale: "Mi fermerei con gli allenamenti di pugilato"

Manca poco alla seconda puntata di The Couple - Una vittoria per due. Nell'attesa, nella Casa, Irma Testa si è lasciata andare a una rivelazione inaspettata sul montepremi finale: la sportiva ha ammesso che lascerebbe il pugilato, almeno momentaneamente, per dedicarsi alla famiglia e alla sua fidanzata.

La confessione di Irma Testa

Lunedì 14 aprile 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi che, a sorpresa, ha messo in palio 1 milione di Euro. Un montepremi davvero incredibile e ambitissimo dalle otto coppie in gara, che hanno già iniziato a fantasticare su cosa potrebbero fare qualora lo vincessero.

Tra i protagonisti della prima stagione di The Couple anche Irma Testa, che si è lasciata andare ad alcune confessioni inaspettate circa il montepremi finale. Chiacchierando con la sorella e compagna di avventura Lucia, la campionessa di boxe ha ammesso che lascerebbe lo sport, almeno momentaneamente, per dedicarsi alla famiglia e alla sua vita sentimentale:

Vincessi il milione, la prima cosa che farei uscita da qui è chiamare la mia compagna e le direi di raggiungermi a Roma Fiumicino per scappare per una meta sconosciuta anche a me stessa. Prenderei una pausa dagli allenamenti. Questa per me è una passione grandissima, ma è anche il mio lavoro. È chiaro che io spesso gareggio anche per guadagnare, perché è la mia fonte di guadagno. Quindi sì, mi fermerei proprio se vincessi.

Le prime dinamiche della Casa di The Couple

Dopo solo pochi giorni dall’inizio di The Couple - Una vittoria per due, la convivenza forzata delle coppie si sta già rivelando interessante. Nella Casa, infatti, sono nate già le prime simpatie e antipatie. Se da una parte è evidente a tutti la complicità nata tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, dall'altra in molti non hanno potuto fare a meno di notare l'atteggiamento ostile di Elena Barolo nei confronti di Laura Maddaloni.

"Io non riesco a tenermi dentro niente" ha dichiarato la Barolo, provocando la reazione immediata di Thais Wiggers, che l'ha invitata a non dare giudizi affrettati sugli altri concorrenti: "Secondo me non puoi giudicare una persona se non conosci tutta la sua storia". Al contrario della sua compagna di gioco, lei è convinta che la Maddaloni sia per natura una persona vera e leale.

A commentare le prime dinamiche nella Casa è arrivata puntuale Stefania Orlando. Interpellata da Myrta Merlino nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, l'amata opinionista ed ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello ha detto la sua sulle fragilità mostrate dalle due ex veline di Striscia la Notizia a poche ore dal loro ingresso: "Neanche sono entrate e già stanno piangendo, ma non li fate i reality se dovete fare così. Un milione di euro come montepremi, io salterei dalla mattina alla sera [...] Più che piangere dovete ridere". L'appuntamento con The Couple è per il prossimo lunedì 14 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.