The Couple, scatta il primo Bacio tra due protagonisti: ecco cosa è successo

Scatta il primo bacio nella casa di The Couple, ecco quali protagonisti si sono avvicinati nelle ultime ore.

È iniziato The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, e i protagonisti di questa prima edizione si stanno ambientando nella casa. Sembra che due di loro abbiamo già preso sufficientemente confidenza da scambiarsi un primo bacio, ecco di chi stiamo parlando.

The Couple, sta già nascendo una nuova coppia?

Sebbene il format di The Couple - Una vittoria per due sia tutto nuovo, con prove fisiche e mentali per i concorrenti della prima edizione del nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, la location non è nuova ai fan di Mediaset. Le coppie in gara, infatti, sono state accolte da quella che fino a pochi giorni prima altro non era che la casa del Grande Fratello, certo con una piccola rivisitazione della location ma neppure troppo evidente. Insomma, le coppie in gara convivono con le altre e, anche se si tratta di un due contro tutti per accaparrarsi il milione di euro del montepremi messo in palio dai vertici del Biscione, è anche vero che tutti parlano con tutti e si stanno iniziando a creare i primi legami.

Nelle ultime ore, Antonino Spinalbese si è aperto e ha raccontato la sua situazione sentimentale non del tutto felice e stabile. L’hair stylist è senza dubbio tra i protagonisti più seguiti grazie alla sua notorietà, scaturita dalla relazione con Belen Rodriguez che ha portato alla nascita della meravigliosa figlia Luna Mari, ma anche per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip dove è stato uno dei grandi protagonisti di quella edizione. E proprio Antonino, che di certo non passa inosservato per il suo innato fascino, sembra sia stato il protagonista del primo bacio a The Couple. Ecco tutti i dettagli.

The Couple, scatta il primo bacio di questa edizione!

Le coppie di The Couple - Una vittoria per due sono molto agguerrite, pronte a tutto per arrivare ad accaparrarsi il ricco montepremi di un milione di euro, un montepremi straordinario in casa Mediaset. Nonostante ciò, il clima nella casa che ospita i concorrenti è molto disteso, talmente disteso che due protagonisti si sono già scambiati il primo bacio. Secondo l’indiscrezione di Deianira Marzano, infatti, poche ore fa Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi si sarebbero avvicinati moltissimo e così sarebbe scattato un bacio tra loro.

Il pubblico ha notato sin da subito una certa sintonia tra la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e l’ex compagno di Belen Rodriguez, e in effetti già dalla prima puntata Ilary Blasi ha cercato di spingerli l’una verso l’altro. Al momento manca il video ufficiale del bacio ma siamo certi che si parlerà della questione nella nuova puntata del programma su Canale 5.