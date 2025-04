The Couple, Antonino Spinalbese confessa: "Sentimentalmente non sono sereno, cerco cose forti"

News VIP

Il concorrente Antonino Spinalbese rompe il silenzio nella Casa di The Couple e rivela a Laura Maddaloni la verità sulla sua attuale situazione sentimentale.

Tempo di confessioni nella Casa di The Couple - Una vittoria per due per Antonino Spinalbese. A pochi giorni dal suo ingresso, il noto hairstylist ed ex compagno di Belen Rodriguez si è lasciato andare a uno sfogo con Laura Maddaloni in cui ha parlato anche della sua attuale situazione sentimentale.

La confessione inaspettata di Antonino Spinalbese

Lunedì 14 aprile 2025 andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata di The Couple - Una vittoria per due. Tra i concorrenti del nuovo reality game condotto da Ilary Blasi c'è anche l'hairstylist Antonino Spinalbese, noto ai più per la sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, ma soprattutto per la sua relazione, ormai finita, con Belen Rodriguez.

Proprio nelle ultime ore, Antonino si è raccontato e lasciato andare a una serie di confessioni sulla sua attuale situazione sentimentale. Parlando con la sportiva Laura Maddaloni, il concorrente, che gioca in coppia insieme all'ex calciatore Andrea Tabanelli, ha ammesso di non essere sentimentalmente sereno. Una risposta che ha spiazzato tutti i fan della trasmissione, che lo davano ancora impegnato con la nota tatuatrice Ainhoa Foti Rodriguez:

Ora non sono fidanzato, lo sono stato fino a novembre. Lato sentimentale non sono per niente sereno in realtà. Però sto bene da solo, vado a momenti, cerco cose forti. Io sono zero o cento in qualsiasi cosa. Qualsiasi.

Le prime dinamiche nella Casa di The Couple

Dopo solo tre giorni dall’inizio di The Couple - Una vittoria per due, la convivenza forzata delle coppie si sta già rivelando molto interessante. Nella Casa sembrano nate le prime simpatie e, in particolare, non è passata inosservata la complicità tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Viste le ultime dichiarazioni di lui, che ha ammesso di essere single, chissà che questo non possa essere l’inizio di una nuova storia d'amore.

Nella Casa del nuovo reality game condotto da Ilary Blasi non sono emerse solo le simpatie, ma anche le prime antipatie. Le due ex veline di Striscia la Notizia si sono infatti scambiate le loro opinioni su Laura Maddaloni. "Non sei d'accordo con quello che ho detto? Io non riesco a tenermi dentro niente" ha dichiarato Elena Barolo provocando la reazione immediata della sua compagna di gioco, che l'ha invitata a non dare giudizi affrettati sugli altri concorrenti: "Secondo me non puoi giudicare una persona se non conosci tutta la sua storia. Io la lascio lì dove sta, non voglio problemi".

Al contrario della Barolo, Thais Wiggers è convinta che la Maddaloni, essendo una ex judoka, sia per natura una persona vera e leale: "Essendo sportiva deve avere fair play, non può essere falsa. Ci sono regole da rispettare, a maggior ragione visto che se le stanno dando". Entrambe le concorrenti, invece, hanno concordato sul fatto che sia Irma che Lucia Testa siano più sincere e trasparenti. Chi avrà ragione? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata di The Couple, che andrà in onda lunedì 14 aprile 2025 in prima serata su Canale 5.