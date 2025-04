The Couple, Irma Testa punta il dito: ''Antonino Spinalbese è il meno sincero''

News VIP

Irma Testa, partecipando ad un gioco nella casa di The Couple, accusa Antonino Spinalbese di essere il meno sincero.

Nella casa di The Couple è tempo di affrontare un gioco basato sulla sincerità. Estrendo alcuni bigliettini, le coppie dello show condotto da Ilary Blasi su Canale 5 hanno dovuto parlare di strategie e poca trasparenza, e Irma Testa ha puntato il dito contro Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen Rodriguez è sempre il meno convincente secondo la sportiva.

The Couple, le coppie messe alle strette

L’esperimento di The Couple sta riuscendo? Al momento sembra che il pubblico di Canale 5, che ha risposto inizialmente con entusiasmo al nuovo programma condotto da Ilary Blasi con un milione di montepremi in palio, si stia annoiando del format troppo lento, poco attivo, con poche discussioni e nessun flirt rilevante. Lo dimostrando gli ascolti in picchiata libera che, si mormora, abbiamo portato Mediaset a scegliere la chiusura anticipata con tre settimane di anticipo rispetto alla programmazione pattuita inizialmente. Sappiamo che Mediaset non ama girare attorno alle cose e se non funzionano preferisce sostituirle, come nel caso de La Talpa in autunno, un vero e proprio flop su tutta la linea.

Nel frattempo, ignare di tutto, le coppie di The Couple stanno continuano a conoscersi e studiarsi durante la convivenza forzata in casa. Antonino Spinalbese è senza dubbio il concorrente più temuto e spiato, complice la sua notorietà derivata dalla love story con Belen Rodriguez con la quale ha una splendida bambina, ma anche la sua precedente partecipazione al Grande Fratello Vip, che sicuramente ha partecipato a formare le sue ossa televisive. Poche ore fa, per movimentare la situazione, la redazione ha chiesto a tutti i concorrenti di fare un gioco: pescare alcuni biglietti e rispondere a domande dirette in modo del tutto sincero. E durante il gioco è proprio il nome di Antonino quello più nominato e associato a strategia e poca trasparenza. Ecco cosa è successo.

The Couple, Irma Testa non si fida di Antonino Spinalbese

Con un milione di euro di montepremi, tutte le coppie di The Couple vogliono accaparrarsi la vittoria finale e tutte si devono guardare le spalle dai propri avversari. Durante un gioco organizzato dalla redazione, a tutti i concorrenti è stato chiesto di pescare alcuni bigliettini e dare la propria opinione sincera sui colleghi. Ad iniziare sono Manila Nazzaro, protagonista di un dramma a Pasqua a causa di una pastiera profanata, e il marito Stefano Oradei ai quali è stato chiesto di chi si fidano meno e immediatamente è stato fatto il nome di Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen è l’uomo più temuto e lo dimostra anche Irma Testa che, poco dopo, risponde alla stessa domanda ammettendo:

“Per me il meno sincero è Antonino Spinalbese, almeno con noi ti sei aperto di meno, no che tu dica bugie”.

Insomma, Spinalbese incute un certo timore perché secondo tutti è un abile stratega e perché sa come muoversi in televisione, soprattutto in un reality show. Parlando invece di coppie svantaggiate, le sorelle Testa hanno ammesso di trovare Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco quelli con meno abilità fisiche, mentre trovano le sorelle Boccoli svantaggiate a livello strategico.