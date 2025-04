The Couple, esplode il dramma Manila Nazzaro in lacrime perché qualcuno ha mangiato un pezzettino di pastiera

News VIP

La mattinata nella casa di The Couple si è aperta in modo tutt’altro che dolce. Manila Nazzaro e Irma Testa e hanno scoperto che i dolci che hanno preparato sono stati mangiati da alcuni compagni d'avventura.

Nella casa di The Couple – Una vittoria per due, la vigilia di Pasqua si è tinta di un piccolo dramma gastronomico che ha coinvolto Manila Nazzaro, Benedicta Boccoli, Irma Testa e altri concorrenti.

The Couple, lite tra Manila Nazzaro e Benedicta Boccoli per una pastiera

Ieri sera Manila e Irma avevano preparato tre pastiere, pensate come dolce tradizionale da gustare tra oggi e domani. Ma nella notte una delle torte era sparita e a un’altra mancava un pezzetto, scatenando la reazione a catena. Manila, vedendo la pastiera mutilata, è scoppiata a piangere: “Hanno rovinato la pastiera, rosicchiandone un pezzo”, ha esclamato in lacrime, sottolineando quanto fosse orgogliosa delle strisce decorative – frutto di ore di lavoro di Irma e suo – che, a suo dire, avevano un significato preciso. Tra la sorpresa generale, Benedicta si è fatta avanti confessando la marachella: “Sono stata io, l’ho nascosta per scherzo e quel bocconcino l’ho mangiato io”.

Ne è nato quindi un acceso confronto tra le due concorrenti::

“Per me ci sono cose che vanno oltre la televisione. Irma ha speso tempo e cura per quelle decorazioni sulla pastiera, che non erano un dettaglio qualunque. Non è ‘solo una pastiera’, è il lavoro di un gruppo, fatto con passione e significato. Posso chiederti se, per te, era una cosa da fare? ha domandato la Nazzaro rivolgendosi alla Boccoli.

"Mi dispiace davvero che tu ci sia rimasta male, ti giuro che non era mia intenzione ferirti. Ma è solo una pastiera: ridimensioniamo il problema. Era un gioco, l’ho fatto per ridere. Ho rosicchiato io quel pezzo. Era uno scherzo. Mi scuso ancora, ma davvero bisogna abbassare i toni” ha replicato Benedicta.

A quel punto Irma si è unita alla discussione, ammettendo di aver sofferto per lo scherzo ma confidando che, probabilmente, “tra un’ora rideremo su”. Anche Brigitta ha preso la parola per difendere le amiche: “Non tutti conoscono le nostre tradizioni e il valore che queste hanno per noi”. Antonino, dal canto suo, ha cercato di rassicurare Manila: “Nessuno voleva farti stare male”.

Dopo un ultimo scambio di battute, Benedicta ha ribadito il suo dispiacere e ha promesso di fare più attenzione: “Non pensavo che quel dolce fosse così importante per te”. Manila, pur riconoscendo l’amicizia e l’affetto dietro lo scherzo, ha chiarito che dentro la casa certi gesti, pur piccolissimi, possono pesare più di quanto si immagini. La tensione si è sciolta solo successivamente, quando tutti si sono ritrovati a colazione: pane, caffè… e pastiera.