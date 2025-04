The Couple, verso la chiusura anticipata con tre settimane di anticipo

News VIP

Il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, in onda su Canale 5 dal 7 aprile scorso, non sta ingranando negli ascolti e potrebbe finire ben tre settimane prima, ossia il 5 maggio.

Dopo un esordio incoraggiante, The Couple – Una vittoria per due rischia di arenarsi precocemente a causa di un calo di ascolti significativo. La seconda puntata, andata in onda lunedì 14 aprile su Canale 5, ha infatti totalizzato soltanto il 13% di share, perdendo oltre cinque punti rispetto al 18,6% registrato al debutto e oltre 670.000 spettatori in meno rispetto alla prima serata.

The Couple – Una vittoria per due verso la chiusura con tre settimane di anticipo

Stando a quanto riportato da Hit, un simile tracollo potrebbe spingere Mediaset a tagliare le puntate residue del reality condotto da Ilary Blasi, anticipando la chiusura al 5 maggio e facendo slittare la partenza de L’Isola dei Famosi già al 12 maggio. Ecco l’estratto dell’indiscrezione:

“In principio le puntate previste erano otto, ma alla luce degli ascolti tutt’altro che brillanti, il reality show che avrebbe dovuto traghettare il pubblico fan dei reality di Canale 5 verso L’Isola dei Famosi, potrebbe chiudere prima. Dopo il 18,6% della prima puntata, il reality show che ha visto il ritorno alla guida di un programma di questo genere Ilary Blasi, è crollato al 13,01% di share, ben 5 punti in meno rispetto al debutto. "Ora, a meno di ulteriori scivoloni verso il basso, il programma che ha come montepremi l’incredibile cifra di un milione di euro, andrà avanti. Secondo le indiscrezioni che abbiamo raccolto, The Couple chiuderebbe tre puntate prima del previsto. La finale di questo reality show che ha voluto allungare l’esperienza del già lunghissimo Grande Fratello, potrebbe chiudere alla quinta puntata. Magari con un montepremi opportunamente tarato verso il basso rispetto alle cinque puntate prodotte”.

Ricordiamo che le otto coppie in gara sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.

L'appuntamento con la terza puntata con The Couple è per domani, lunedì 21 aprile 2025, alle 21.40 su Canale 5. In nomination ci sono due coppie: Thais ed Helena contro Pierangelo e Jasmine. Chi, dovrà rinunciare al sogno di vincere un milione di euro?