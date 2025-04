The Couple, Ilary Blasi: "Sarà curioso vedere come le coppie arriveranno alla fine"

News VIP

L'amata conduttrice Ilary Blasi racconta tutte le sue emozioni prima del debutto a The Couple - Una vittoria per due rompe il silenzio sui concorrenti della prima stagione del nuovo reality game di Canale 5.

L'attesa è finalmente finita! Stasera, lunedì 7 aprile 2025, partirà ufficialmente The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality game di Canale 5 condotto dall'amatissima Ilary Blasi. L’obiettivo delle otto coppie in gioco? Dimostrare complicità e astuzia al fine di arrivare alla vittoria finale il cui montepremi è pari a 1 milione di euro!

Al via stasera su Canale 5 la prima e attesissima stagione di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game, prodotto da Endemol Shine Italy. Al timone Ilary Blasi, che sarà affiancata in studio dagli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini. Otto coppie di concorrenti saranno chiamate a dimostrare non solo abilità mentali e fisiche, ma anche complicità e spirito strategico. In palio, un montepremi finale di 1 milione di euro! Il pubblico giocherà un ruolo fondamentale visto che sarà lui a decidere chi far rimanere in gioco.

Nel corso delle settimane, al termine di ogni prova, i protagonisti di The Couple potranno accumulare o perdere delle chiavi, fondamentali ai fini della vittoria. Solo una di queste, infatti, potrà aprire la cassaforte con il montepremi. Oltre alle prove, un ulteriore elemento di difficoltà sarà la convivenza forzata con gli avversari, ripresa 24 ore su 24 dalle telecamere. Riusciranno i concorrenti a mantenere saldo il loro legame, nonostante la pressione della gara?

Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, ecco chi dovrebbe partecipare al programma: Manila Nazzaro con Stefano Oradei, Brigitta con Benedicta Boccoli, Irma e Lucia Testa, Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco, Thais Wiggers con Elena Barolo, Antonino Spinalbese con Andrea Tabanelli, Laura Maddaloni con Giorgia Villa Danilo e Fabrizio Milito

Le rivelazioni di Ilary Blasi

È tutto pronto per The Couple - Una vittoria per due, che andrà in onda stasera lunedì 7 aprile 2025 alle 21.40 su Canale 5. Nell'attesa, Ilary Blasi ha rilasciato una nuova intervista a Boom. Ospite nel salotto web di Alfonso Signorini, che è stato riconfermato al timone del Grande Fratello, l'amata conduttrice romana ha raccontato qualcosa in più sulla prima stagione dell'inedito reality game.

"Se sono pronta per la diretta? Oddio pronta è un parolone, ci provo. Ogni volta mi domando ‘sono capace? Alla fine non è che posso scappare, quindi andrò!" ha dichiarato la Blasi, che ha poi rotto il silenzio sul cast di The Couple. La conduttrice ha infatti confermato la partecipazione dell'ex di Belena Rodriguez, Antonino Spinalbese, e la presenza di una coppia Nip:

Eh sì c’è Antonino, però ci sono tantissimi nomi inediti diciamo vergini di reality ecco, mettiamola così. Quindi mi piace questa idea che siano totalmente nuovi al sistema, al meccanismo. Perché sì, è un reality, ma poi c’è anche la parte del gioco. Se si scanneranno per un milione di euro? Alla fine lo sai, quando ci stanno i soldi di mezzo! C’è una coppia Nip. Abbiamo dato un’opportunità a gente semplice di vincere. A The Couple conta la bravura però c’è anche tanta componente poi di fortuna, di incastri quindi è curioso vedere come poi insomma riusciranno ad arrivare fino alla fine.