Grande Fratello, Beatrice Luzzi sui social condivide un articolo francese contro Alfonso Signorini e autori

L'ex gieffina, Beatrice Luzzi, opinionista della recente edizione del Grande Fratello, ha condiviso su X un articolo di un portale francese che si esprime chiaramente contro il reality show e contro il conduttore Alfonso Signorini con relative accuse di omofobia per il trattamento riservato a Zeudi di Palma.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi, finito il reality, si schiera apertamente in difesa di Zeudi di Palma e contro autori e conduttore

La testata giornalista francese è slate.fr e si occupa di attualità, politica, società, cultura nazionali e internazionale. Nella fattispecie, si possono leggere alcuni eloquenti passaggi in cui il programma è chiaramente sotto accusa per come è stata trattata la bisessualità dichiarata di Zeudi, sia da parte dei media italiani, sia da parte dei suoi ex inquilini. Con la diffusione di tale articolo, la Luzzi fa capire bene quale sia la sua personale opinione su questa edizione in cui è espressa spesso in favore dell'ex Miss ma non solo, accusando Helena più volte di essere una donna arrogante e prevaricatrice e "assolvendo" comportamenti aggressivi di Spolverato e altri, come Alfonso D'Apice. Non si leggono molti pareri favorevoli nel suo operato al Gf, discusso dall'inzio alla fine, giudicato spesso di parte, poco obiettivo e in riferimento soprattutto a se stessa e alla sua simpatie o antipatie personali.

Ecco aluni passaggi dell'articolo di Slate.fr:

"Ma c'è un tema in particolare che ha acceso gli animi al Grande Fratello: l'orientamento sessuale della concorrente Zeudi Di Palma. Le è stato detto che è "confusa", "che la sua sessualità non è ben definita" perché è bisessuale, o ancora che "donne come lei, con quelle preferenze sessuali, dovrebbero comportarsi meglio". La 23enne napoletana, tra l'altro Miss Italia 2021, è stata persino accusata durante una puntata in prima serata, davanti a milioni di telespettatori, di aver usato la sua bisessualità come strategia per farsi amare dal pubblico e arrivare in finale."

"Durante un episodio del Grande Fratello, trasmesso in prima serata a metà marzo, Federico (Chimirri, ndr), un altro concorrente, ha rimproverato Zeudi di "strumentalizzare" la sua sessualità per avere successo nel programma. Sono rimasta altrettanto sorpresa nel vedere che questi commenti non venivano sanzionati dalla produzione, anzi, a volte sembravano addirittura incoraggiati per creare tensioni e dinamiche. Secondo Luca Barra, professore ordinario presso l’Università di Bologna e specializzato nello studio e nella storia dei media, la televisione italiana "è uno specchio del clima politico del Paese".

Parere piuttosto severo anche sulla conduzione di Alfonso Signorini:

"Una cosa che mi ha stupito è il ruolo centrale di Alfonso Signorini, il conduttore del reality. Non si comporta da moderatore imparziale, ma piuttosto da moralizzatore. Decide chi può parlare e quando, e dà la sua opinione — spesso faziosa — senza filtri."

"Ci sono stati diversi tentativi di cambiare la conduzione del programma, ma Alfonso Signorini è sempre lì. È una figura molto influente in Italia, è direttore editoriale del magazine Chi, che appartiene al gruppo Mondadori, gestito da Marina Berlusconi, la figlia di Silvio. Ha giocato un ruolo centrale nel sistema di potere mediatico di Berlusconi. [...] Infine, guardando la diretta dell’edizione italiana, ho potuto constatare come la regia censurasse certi argomenti, tagliando l’audio dei concorrenti o cambiando inquadratura. È praticamente impossibile parlare di sesso tra donne o tra uomini, di genitorialità single, di famiglie omogenitoriali e, soprattutto, è vietatissimo bestemmiare."

