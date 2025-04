Grande Fratello, Alfonso Signorini condurrà ancora il reality? Mediaset non avrebbe dubbi

News VIP

Negli ultimi giorni si è fatto sempre più insistente il chiacchiericcio riguardo a una possibile uscita di scena di Alfonso Signorini dalla conduzione del Grande Fratello.

Grande Fratello, Alfonso Signorini versa la riconferma

Le dichiarazioni ambigue che il conduttore ha pronunciato in chiusura della puntata di lunedì scorso avevano fatto pensare a molti che fosse un addio velato, quasi un commiato anticipato che sembrava confermare i rumors. Tuttavia, le ultime indiscrezioni gettano una luce completamente diversa sulla situazione. Secondo quanto rivelato nelle ultime ore da 361magazine, le voci che davano Signorini in uscita sarebbero tutt'altro che fondate. Anzi, Mediaset avrebbe scelto non solo di continuare a puntare su di lui, ma di farlo in grande stile, riconfermandolo alla guida del reality per ben due edizioni consecutive.

Ecco cosa si legge sul sito:

"A dispetto delle indiscrezioni che circolano da tempo e dei commenti al veleno sui social, Alfonso Signorini mantiene saldamente la rotta del Grande Fratello. Altro che cambio alla conduzione, ridimensionamento o momentaneo stop: Mediaset rilancia con forza e affida al giornalista la conduzione del programma anche per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027. Una conferma importante, che suona come una vera incoronazione per Signorini, il quale ha dimostrato non solo di saper gestire brillantemente un format storico della televisione italiana, ma anche di trasformarlo in un evento mediatico capace di generare grande seguito e dibattito, soprattutto sui social network."

Alfonso Signorini guida il reality, dopo essere stato opinionista accanto a Ilary Blasi, a partire dalla quarta edizione del Gf Vip dal 2020. Sono già sei l'edizioni del Grande Fratello che sono state condotte da Signorini, compresa l'ultima appena conclusasi. C'è molta curiosità anche su chi potrebbe affiancare il conduttore. Secondo diverse indiscrezioni, se il conduttore sarà riconfermato come probabile, potrebbe essere un'ex gieffina molto amata e nota come opinionista. Di chi si tratta? Di Stefania Orlando, tra l'altro acclamata a gran voce anche dal popolo del web (e non solo quello) che non ha apprezzato particolarmente l'operato di Beatrice Luzzi nelle sue nuove vesti da opinionista accanto a Cesara Buonamici che invece sarebbe riconfermata.

