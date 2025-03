Verissimo, Clizia Incorvaia e il legame con Eleonora Giorgi: "Mi ha accettata subito, non so come farò senza di lei"

News VIP

Oggi, domenica 23 marzo, a Verissimo Clizia Incorvaia ha raccontato del legame con Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo, all'età di 71 anni, dopo una lunga malattia.

Clizia Incorvaia è stata ospite a Verissimo, nella puntata di Verissimo oggi, domenica 23 marzo, per celebrare il ricordo di sua suocera, l'attrice Eleonora Giorgi, scomparsa dopo una lunga malattia lo scorso 3 marzo.

Verissimo, Clizia Incorvaia e l'amore di Eleonora Giorgi per lei e i suoi bambini: "Anche con Nina è stata una nonna"

Visibilmente commossa e in lacrime, Clizia incorvaia ha voluto omaggiare Eleonora Giorgi, scomparsa di recente, parlando del legame che la univa alla suocera e di come ancora non abbia realizzato di aver perso un'amica e la "stella guida" della loro famiglia. "MI sto rimettendo in carreggiata, anche per non farmi sopraffare dal dolore, per i miei bimbi, per mio marito (Paolo Ciavarro ndr). St cercando di far vivere al meglio questo momento ai miei bambini. Erano entrambi molto legati a Eleonora". L'attrice, ha rivelato l'ex vippona, aveva sempre considerato Nina - nata dalla relazione di Clizia con Francesco Sarcina - un'altra nipotina, tanto da dirle che doveva considerarla una "terza nonna" e poco prima di venire a mancare ha chiesto alla piccola un grande favore.

A Silvia Toffanin ha infatti rivelato di cosa Eleonora Giorgi ha chiesto alla sua Nina: "Le ha chiesto di ricordare a Gabriele che lei stava ancora lottando con Dio per non lasciarli, ma che evidentemente Lui voleva averla accanto a sé come un angelo. E che lei li avrebbe protetti da lassù, per sempre. A Nina, prima di andarsene, ha regalato una scatola di colori, con tutte le gradazioni possibili, non ne avevo mai viste così tante. Paolo mi ha raccontato che da piccolo quella scatola era intoccabile, quasi un tabù, perché apparteneva alla mamma". Non riuscendo a trattenere le lacrime, l'ex vippona ha rivelato di non aver ancora superato la perdita dell'amata suocera, che per lei è stata molto di più e che da subito l'ha accolta con amore e senza pregiudizi, perché si rivedeva in lei e nel suo percorso di vita. Clizia ha anche rivelato di un progetto che avevano insieme e che non potranno più realizzare, quello di viaggiare insieme negli Stati Uniti d'America: "Mi manca tantissimo, mi sosteneva in tante cose, credo che abbia visto delle cose in me che neppure mia mamma o mio marito hanno mai visto. Mi pento di non aver fatto con lei quel viaggio a New York, dicevamo che avremmo voluto fare un viaggio nella Grande Mela solo noi due. Era una donna speciale, si rivedeva in me e proprio per questo non mi ha mai giudicata".

L'ex vippona ha anche aggiunto che, grazie a Eleonora Giorgi, lei e Paolo Ciavarro hanno saputo gestire al meglio l'arrivo del piccolo Gabriele, adattandosi al cambiamento e non lasciando che le sfide dell'essere genitori li separassero: "Ci ha tenuti uniti, ci ha detto 'ricordate di essere anche amanti, complici, oltre che genitori' e ci ha prenotato un weekend a Parigi, dicendo di fare l'amore e divertirci". Infine, ha ricordato le ultime parole che Eleonora Giorgi le ha rivolto e la sua richiesta di "prendere il suo posto" e diventare la nuova stella guida della loro famiglia: "Cercherò di essere all'altezza per lei, mi ha detto che mi passava il testimone, ma non so come farò senza di lei".

Verissimo, Clizia Incorvaia replica alle polemiche su di lei dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia ha anche affrontato alcune critiche e polemiche sorte dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi: molti haters hanno, infatti, commentato in maniera negativa gli ultimi post dell'ex vippona, perché aveva deciso di riprendere a lavorare quasi subito, ritenendo perciò che non fosse davvero addolorata per la perdita della suocera. "Le persone pensano che tu debba farti sopraffare dal dolore, dimenticare ogni cosa. Invece io sono tornata a lavorare perché avevo bisogno di rimettermi in carreggiata per i miei bimbi, per mio marito, per non essere un peso, per cercare di essere indipendente. Se non ostenti il dolore non è detto che tu non stia male. Non volevo portare a casa una mamma depressa, anche mia suocera mi vorrebbe così".

Come avevano raccontato anche i figli di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro a Verissimo, nella scorsa puntata del talk show, l'attrice aveva mantenuto fino alla fine la sua vitalità e il suo sorriso, non portando la malattia in casa, ma vivendo la vita come un dono.

A proposito di Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia ha anche lanciato una stoccata a molti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno manifestato grande cordoglio e dolore alla notizia della sua scomparsa, ma che negli anni precedenti non avevano mai fatto un passo verso di lei, invitandola a lavorare con loro o anche solo per mangiare una pizza: "Non mi piace questa ipocrisia, mi ha dato fastidio perché, negli ultimi 30 anni, non ci sono mai stati, neppure per una pizza o per una proposta di lavoro con lei. L'ho trovato di cattivo gusto, siamo abituati a indossare sempre delle maschere e a fingere". Infine, ha ammesso che non sa se le ha detto tutto ciò che avrebbe voluto dirle, ma sa che un domani si ritroveranno e staranno di nuovo insieme: "Credo nell'eternità e mi salva dal pensiero che forse non l'abbiamo apprezzata abbastanza. So che un giorno la rivedrò".

Scopri le ultime news su Verissimo