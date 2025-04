The Couple, i concorrenti parlano della finale del reality game: ecco cosa hanno rivelato

News VIP

The Couple - Una vittoria per due verso una chiusura anticipata? A poche ore dalla terza puntata, che andrà in onda stasera, i concorrenti si sono sbilanciati sulla finalissima del reality game condotto da Ilary Blasi.

Stasera, lunedì 28 aprile 2025, andrà in onda la terza puntata di The Couple - Una vittoria per due. Due le coppie in Nomination: quella formata da Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi e quella formata dalle ex veline Thais Wigger ed Elena Barolo. Chi uscirà dal gioco rinunciando al montepremi finale?

The Couple rischia davvero la chiusura anticipata?

The Couple - Una vittoria per due era partito tra mille aspettative, ma si sta rivelando un vero flop in termini di ascolti. A tre settimane dal debutto, infatti, il nuovo reality game di Canale 5 non è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico e rischia la chiusura anticipata. Ad alimentare questa tesi la nuova edizione de L’Isola dei Famosi che debutterà il prossimo mercoledì 7 maggio 2025, anticipando pertanto la data prevista. Un segnale, che lascia intuire un possibile stop del programma (5 puntate anziché 8). Ilary Blasi riuscirà a risollevare la situazione?

Intanto, ieri sera le coppie hanno parlato della loro permanenza nella Casa e anche di quando rivedranno i loro cari. Nessuno, però, ha fatto riferimento a date specifiche. Come riportato da Biccy, solo Antonino Spinalbese ha rivelato che la finale del reality game andrà in onda lunedì 2 giugno (quindi dopo le otto puntate previste). Ci sarà la tanto chiusura anticipata di The Couple o i concorrenti sono all'oscuro di tutto quello che riguarda il futuro del programma?

Stasera su Canale 5 la nuova puntata di The Couple

A causa della scomparsa di Papa Francesco, il terzo appuntamento di The Couple - Una vittoria per due è saltato e rimandato a stasera su Canale 5. In nomination Thais Wiggers con Elena Barolo e Pierangelo Greco con Jasmine Carrisi.

Per chi non lo sapesse, prima di lasciare la Casa, la coppia eliminata dovrà regalerà le chiavi in suo possesso a un’altra coppia in gioco. Pierangelo e Jasmine hanno scelto i fratelli Mileto, Laura Maddaloni e Giorgia Villa: "Abbiamo pensato a Danilo e Fabrizio perché hanno zero chiavi e ci sembrava giusto. La nostra seconda coppia a cui cediamo la nostra chiave è quella composta da Laura e Giorgia". Le ex veline Thais ed Elena, invece, hanno dichiarato: "Noi giochiamo bene, in modo corretto e quindi la prima chiave la diamo ai fratelli Mileto, perché non hanno chiavi, mentre tutti sono a due o tre. Per la seconda coppia abbiamo discusso abbastanza, poi abbiamo optato per Antonino e Andrea".

Leggi anche Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco rompono il silenzio sulla loro storia

Quale coppia sarà costretta ad abbandonare definitivamente il gioco, perdendo così la possibilità di vincere un milione di Euro? La settimana scorsa i sondaggi davano quasi un pareggio tra le due coppie in nomination, ma in questi giorni il distacco si è fatto netto. Nonostante il grande supporto sui social dell'ex amata gieffina Amanda Lecciso, secondo i sondaggi, saranno proprio Jasmine e Pierangelo ad abbandonare il reality game condotto da llary Blasi. L'appuntamento è per stasera, lunedì 28 aprile 2025, alle 21.40 su Canale 5.