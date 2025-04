The Couple non decolla, sotto accusa anche Ilary Blasi

News TV

Il reality delle coppie non sta andando come sperato e ci sarebbe stata una riunione d'emergenza a Mediaset.

A poche settimane dal suo lancio, The Couple non è riuscito a conquistare il pubblico e la nuova prova di Mediaset volge verso un flop. Il format – che vede coppie famose rinchiuse in una villa, affrontare sfide settimanali, accumulare bonus o subire penalità, per poi finire al televoto – manca di novità e risulta troppo simile al Grande Fratello, terminato da poco. Inoltre, pare che a Cologno Monzese si sia tenuto un vertice urgente per correre ai ripari dopo i dati di ascolto deludenti, che relegano share e spettatori ben al di sotto delle aspettative.

The Couple: Ilary Blasi e la “riunione d’emergenza”

Il meccanismo di The Couple – montepremi da un milione di euro, nomination ed eliminazioni a ogni puntata – non è bastato a fare presa. Il pubblico, stanco delle dinamiche viste e riviste, non si è appassionato alle prove né ai concorrenti coinvolti. L’assenza di un vero “plus” rispetto ai reality recenti ha favorito una diserzione quasi immediata: la seconda puntata si è fermata intorno al 13% di share, con oltre mezzo milione di spettatori in meno rispetto al debutto. Anche Ilary Blasi, tornata in video dopo diversi mesi di assenza, non è riuscita a rianimare il programma con il suo carisma. Fonti non ufficiali riferiscono che durante l’incontro straordinario tra i vertici Mediaset sia stata messa in discussione la “guida” di Blasi, già considerata in bilico dopo aver declinato un’altra proposta (“La Talpa”) e aver visto naufragare pure quello show. Alcuni dirigenti, stando alle voci, avrebbero chiesto di valutare la chiusura anticipata, per evitare il prolungamento di un insuccesso che potrebbe danneggiare l’immagine dell’azienda.

Il calo di spettatori è stato rapido: dallo share del 18,6% della puntata d’esordio si è passati al 13,01% del secondo appuntamento, con 1.557.000 telespettatori. Anche la terza puntata, prevista lunedì 21 aprile, è stata rinviata al 28 aprile a causa del lutto per la scomparsa di Papa Francesco, lasciando intendere un forte malessere editoriale.

Nonostante nessuna conferma ufficiale, le indiscrezioni sostengono che The Couple potrebbe concludersi già lunedì 5 maggio, ben tre settimane prima del previsto. Inizialmente il reality avrebbe dovuto durare otto eventi, ma a fronte degli ascolti fiacchi – e con l’Isola dei Famosi pronta a prendere il posto – Mediaset potrebbe decidere un taglio netto, anticipando il debutto dell’avventura in Honduras al 12 maggio.

In attesa di un comunicato ufficiale, il destino di The Couple appare segnato: un esperimento che non ha trovato il suo pubblico, lasciando dietro di sé soltanto la sensazione di un’occasione mancata.