The Couple, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco raccontano la loro (breve) love story

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, protagonista di The Couple, raccontando la loro love story e come è diventata un'amicizia dopo che lui ha scoperto la sua vera sessualità.

Mancano pochissime ore alla nuova puntata di The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco sono a rischio eliminazione e stasera scopriremo se saranno loro a dover lasciare il programma. Nel frattempo i due raccontano la loro breve love story, prima che Pierangelo scoprisse la sua vera sessualità.

The Couple, chi sarà l’eliminato di questa sera?

Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna The Couple - Una vittoria per due con una nuova travolgente puntata, dopo lo stop forzato a Pasquetta dovuto alla morte del Papa. Ilary Blasi è pronta a condurre un nuovo appuntamento e sapremo chi sarà l’eliminato di questa sera tra Thais Wiggers e Elena Barolo, e Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. A causa dello slittamento del programma dovuto a cause di forza maggiore, il televoto è rimasto aperto per ben due settimane e al momento, stando almeno alle prime impressioni che si raccolgono sul web, potrebbero essere Jasmine e Pierangelo a salvarsi. Pochi giorni fa, Thais ha ripreso Greco che si è andato poi a lamentare dell’accaduto con la sua compagna di viaggio, temendo che l’ex Velina di Striscia la Notizia voglia utilizzare questo stratagemma per metterli in cattiva luce durante la diretta.

Nonostante qualche scontro, bisogna ammettere che il clima che si respira a The Couple è ben diverso da quello del recente Grande Fratello, dove lo scontro era all’ordine del giorno, e forse anche a causa della mancanza quasi totale di dinamiche, sembra che il reality show chiuderà prima dal momento che si sta rivelando un flop a livello televisivo.

The Couple, Jasmine e Pierangelo parlando della loro love story

In attesa di scoprire se la lunga Nomination di questa settimana avrà premiato o meno la loro partecipazione a The Couple, torniamo a parlare della relazione tra Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco che, ad oggi, sono grandi amici ma tempo fa sono stati, anche se per un breve momento, una coppia. Prima di entrare nel reality show in onda su Canale 5, infatti, Pierangelo ha ammesso di essersi interessato a Jasmine nel 2014, quando entrambi erano alle scuole superiori, dopo essersi trasferito in una scuola privata di Lecce ma senza sapere che lei era la figlia di Al Bano.

La scintilla è scoccata durante una gita scolastica ma dopo un mese e mezzo la coppia si è lasciata, Jasmine si è fidanzata con un altro ragazzo e Pierangelo ha scoperto che gli piacciono i ragazzi. I due si sono persi di vista dopo il trasferimento di Greco a Roma fino a quando, durante il Covid, lui ha iniziato a fare qualche video che è diventato virale sui social, e così si sono riavvicinati piano piano diventando poi migliori amici. Jasmine ha confidato che non avrebbe mai pensato che Pierangelo potesse essere gay, dato che molte ragazze erano attratte da lui e lui sembrava esserne felice. Saranno la figlia del Leone di Cellino San Marco e il suo ex fidanzato a dover lasciare The Couple, rinunciando al premio di un milione di euro? Lo scopriremo questa sera.