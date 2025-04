The Couple, giovane concorrente interessata ad Antonino Spinalbese: "Se parlo ho paura che..."

News VIP

Una giovane concorrente della prima edizione di The Couple - Una vittoria per due avrebbe una cotta segreta per l'hairstylist Antonino Spinalbese: ecco di chi si tratta!

Cresce l'attesa per la terza puntata di The Couple - Una vittoria per due, che andrà in onda il prossimo lunedì 21 aprile 2025. Tra i protagonisti di questa prima edizione c'è anche il noto hairstylist Antonino Spinalbese, che sembra aver già fatto breccia nel cuore di una giovane concorrente.

Giorgia Villa ha una cotta per Antonino Spinalbese?

Tra confessioni e mezze ammissioni, i concorrenti hanno iniziato a lasciarsi andare nella Casa di The Couple - Una vittoria per due. Dopo Danilo Mileto, che ha rivelato durante l'ultima diretta del reality game di essere attratto dall'ex velina Thais Wiggers, pare che anche la sportiva Giorgia Villa non sia del tutto immune al fascino di Antonino Spinalbese.

A far luce sulla situazione ci ha pensato Lucia Testa, che ha chiesto apertamente a Giorgia se fosse interessata ad Antonino. "Non te lo dirò mai", ha subito risposto la giovane sportiva, salvo poi aggiungere: "Ma piace un po' a tutti, dai". Se con Lucia ha cercato di contenersi, parlando con Andrea Tabanelli e Laura Maddaloni, la ragazza ha ammesso che la sua crush potrebbe trovarsi proprio nel reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi: "Basta che non dite pubblicamente chi è la mia crush, altrimenti è finita. Mi rovini se lo dici. È qui dentro? Probabile. Non ti dico chi è perché ho paura che escano delle clip".

Una situazione interessante per le dinamiche del gioco visto che Giorgia è fidanzata con un ragazzo di nome Matteo e Antonino avrebbe un legame speciale con Jasmine Carrisi. Secondo i rumors, infatti, la concorrente pugliese e l'ex di Belen Rodriguez si sarebbero sentiti prima dell'inizio del programma e, una volta nella Casa, tra loro sarebbe anche scattato un bacio sfuggito alle telecamere. Una cosa è certa: Ilary non perderà l'occasione di affrontare l'argomento durante la prossima puntata.

Antonino nel mirino di Pierangelo

Antonino Spinalbese è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi di The Couple - Una vittoria per due. Il noto hairstylist non sembra, però, aver convinto Pierangelo Greco, che più volte ha dichiarato di avere dei sospetti e dei dubbi sul suo comportamento. "Sto ancora studiando Antonino. È uno stratega" ha ammesso l'amico di Jasmine Carrisi durante un confronto con Irma Testa, ammettendo di non riuscire a fidarsi di lui e di vederlo come uno stratega.

Dopo aver ascoltato il pensiero di Pierangelo, Irma gli ha consigliato di affrontare Antonino e provare a chiarire. Dal momento che lui e Jasmine sono in Nomination, la pugile è convinta che sia meglio parlarne il prima possibile. Greco, però, è rimasto fermo sulla sua posizione. La sua è una strategia per creare dinamiche o una sincera incompatibilità caratteriale?

Ricordiamo che le otto coppie in gara sono: Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Antonino Spinalbese con Andrea Tabanelli, Danilo e Fabrizio Mileto, le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. L'appuntamento con The Couple è per lunedì 21 aprile 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.