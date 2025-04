The Couple, faccia a faccia tra Antonino Spinalbese e Irma Testa: ecco cosa è successo tra i due concorrenti (VIDEO)

News VIP

Tensione nella Casa di The Couple - Una vittoria per due tra Antonino Spinalbese e le sorelle Testa, che sembrerebbero avere due visioni completamente diverse del gioco: "Giochiamo e basta".

La prima e inedita edizione di The Couple – Una vittoria per due è ormai entrato nel vivo. Tra i concorrenti in gara anche Antonino Spinalbese e Irma Testa, che nelle ultime ore si sono resi protagonisti di un duro faccia a faccia nella Casa.

Antonino e Irma a confronto

Tensione nella Casa di The Couple – Una vittoria per due tra Antonino Spinalbese e le sorelle Testa. Secondo l'ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, la freddezza di Irma e Lucia è frutto di un pregiudizio che fatica a scrollarsi di dosso. Fabrizio e Danilo hanno provato a rassicurarlo, ma senza successo. Il noto hairstylist ha infatti aggiunto di sentirsi spesso osservato anche da Pierangelo Greco.

Nel tentativo di chiarire la situazione, Antonino ha deciso di affrontare Irma e Lucia. Senza mezzi termini, l'ex di Belen Rodriguez ha provato a chiarire la sua posizione, ma le distanze sembrano davvero difficili da colmare visto che hanno due visioni completamente diverse del gioco: Irma è convinta che Antonino sia meno desideroso di vincere rispetto alle altre coppie e questo atteggiamento non le piace. Nonostante ciò, ha ammesso di trovarlo sincero e leale nei confronti del suo compagno di squadra Andrea Tabanelli: "Tra tutti sei quello meno desideroso".

"Giochiamo al gioco e basta, non devo per forza trovare qualcosa di sbagliato" ha affermato Spinalbese, spiegando di voler vivere l'esperienza nel reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con leggerezza e di essere molto sereno rilassato con tutti, tranne che con loro due. Non solo. Antonino ha lamentato il fatto di essere vittima di vari pregiudizi e di essere considerato forte solamente a causa di alcuni preconcetti che i concorrenti hanno nei suoi confronti. Riusciranno a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente?

Le otto coppie di The Couple

Ieri, lunedì 14 aprile 2025, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di The Couple - Una vittoria per due, il reality game condotto da Ilary Blasi. Una puntata scoppiettante in cui si sono tenute le prime nomination di questa edizione. I concorrenti sono stati infatti chiamati a votare e ad avere la peggio sono state le coppie formate da Thais Wiggers ed Elena Barolo e Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Chi verrà eliminato e chi, invece, potrà continuare il sogno di vincere un milione di euro?

Ricordiamo che le otto coppie in gara sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. L'appuntamento con The Couple è per lunedì 21 aprile 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.