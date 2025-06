Temptation Island, segnalazione su Rosario e Lucia: ''Messi d’accordo prima di entrare''

News VIP

Arriva una segnalazione sulla coppia di Temptation Island formata da Rosario e Lucia. Ecco cosa hanno fatto prima di entrare nel cast.

Dopo la presentazione delle sette coppie ufficiali della nuova edizione di Temptation Island, stanno arrivando diverse segnalazioni che mettono in dubbio la sincerità dei partecipanti al reality show condotto da Filippo Bisciglia. Rosario e Lucia, in particolare, sono accusati di essersi messi d’accordo prima di entrare nel programma.

Temptation Island, Rosario e Lucia stanno mentendo?

Tutto pronto per la messa in onda della nuova stagione di Temptation Island. Negli ultimi giorni, sulla pagina Instagram ufficiale del reality show condotto da Filippo Bisciglia, sono apparsi i video presentazione delle coppie di questo anno, e inevitabilmente sono iniziate a circolare anche le prime indiscrezioni sul protagonisti del programma di Canale 5. Premesso che si va in un programma televisivo non certo per svago, dunque non ci stupisce che vi siano anche mire di popolarità dietro alla scelta di partecipare di alcuni protagonisti, questa volta la segnalazione è piuttosto pesante e riguarda Lucia e Rosario.

La coppia ha deciso di partecipare a Temptation Island dal momento che lei vorrebbe iniziare a convivere seriamente, ponendo anche fine alla loro relazione a distanza, iniziata un anno fa quando Rosario si è trasferito dalla provincia di Modena a Milano per lavoro. Sebbene la 27enne di Vignola sia certa di essere pronta per questo grande passo, Rosario prende tempo e così lei ha deciso di metterlo alle strette vivendo separati, e circondati da sensuali single, a Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina ovvero la nuova location calabrese che ospita lo show. Ma le loro intenzioni sono sincere? Sembra che Lucia e Rosario si siano studiati un copione tavolino, ecco la segnalazione.

Temptation Island, segnalazione su Lucia e Rosario

Lucia e Rosario hanno deciso di mettere alla prova la loro relazione a Temptation Island, e lei spera che dopo questo periodo di separazione il suo fidanzato sia finalmente convinto di intraprendere una convivenza e portare la loro relazione ad uno step successivo. Ma secondo un utente di Instagram, che ha contattato l’esperta di gossip Deianira Marzano, nessuno dei due è stato sincero con la redazione. Ecco la segnalazione che ha riportato:

“Conosco questa coppia di Temptation. Si è messa d’accordo prima di entrare. Hanno pianificato tutto: lui doveva fare il tentato, lei la ferita. Tutto per farsi seguire e arrivare ai brand. Non c’è niente di vero, è tutta una strategia, se solo sapessi cosa si sono detti prima di partire”.

Insomma, secondo questa indiscrezione anonima, Lucia e Rosario avrebbero messo a punto il copione perfetto per spiccare nel programma condotto da Filippo Bisciglia, così da diventare popolari sui social e mirare a collaborare con noti brand. Sarà davvero così? Senza dubbio l’esperienza metterà in luce la loro sincerità, ma nel frattempo il pubblico è avvertito.

