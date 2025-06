Temptation Island, tra i tentatori della nuova edizione anche un ex concorrente del Grande Fratello: ecco di chi si tratta

News VIP

Temptation Island sta per tornare in onda su Canale 5: stando alle ultime indiscrezioni, tra i tentatori della nuova edizione ci sarà anche l'ex gieffino Emanuele Fiori!

Fervono i preparativi per Temptation Island. Ma chi saranno i tentatori che metteranno a dura prova i sentimenti delle sette coppie in gioco? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che nel cast ci sarà anche Emanuele Fuori, ex concorrente dell'ultima discussa edizione del Grande Fratello.

Emanuele Fiori tra i tentatori della nuova edizione di Temptation Island

La prima puntata della 13esima edizione di Temptation Island andrà in onda il prossimo giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone l'amatissimo Filippo Bisciglia, che accompagnerà tutte le coppie nel loro viaggio nei sentimenti. A fare da sfondo, dopo anni trascorsi all’Is Morus Relais in Sardegna, sarà quest'anno la Calabria, più precisamente il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina.

Sette le coppie che si metteranno in gioco nel villaggio delle tentazioni più famoso d'Italia: Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B, Lucia e Rosario, Denise e Marco, Sarah e Valerio, Angelo e Maria Concetta e infine Valentina e Antonio. Ma chi saranno i tentatori e le tentatrici che dovranno mettere alla prova i protagonisti del docu-reality? Stando alle ultime indiscrezioni, ci sarà anche un ex concorrente del Grande Fratello.

Emanuele Fiori: dal Gf a Temptation Island

Temptation Island sta per tornare con una nuova e imperdibile edizione. Le sette coppie sono state già presentate e ora il pubblico è curioso di conoscere i nomi dei tentatori e delle tentatrici del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, un ex gieffino sarebbe stato chiamato a mettere in difficoltà le fidanzate, che hanno deciso di mettere a dura prova la loro storia d'amore.

Stiamo parlando di Emanuele Fiori, che è stato tra i concorrenti Nip dell’ultima edizione del Grande Fratello: "Tra i tentatori di T.I. potremmo ritrovare un ex gieffino dell'ultima edizione. Si tratta di Emanuele Fiori. By Lollo". Per chi non lo sapesse, Emanuele è entrato in corsa insieme a Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Maria Monsè e la figlia Perla. La sua permanenza nella Casa più spiata d'Italia non è stata particolarmente lunga. Una volta uscito è anche finito al centro di alcune polemiche. Secondo alcuni concorrenti, Lorenzo Spolverato aveva chiesto alla fidanzata Shaila Gatta di accettare le avance di Emanuele in modo da creare dinamiche all'interno del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Dopo il Gf, Emanuele è pronto a tornare sul piccolo schermo in una veste completamente nuova, ovvero quella del tentatore. Riuscirà a tentare le fidanzate di Temptation Island e creare scompiglio nelle coppie in gara? L'appuntamento è per giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5.

