Temptation Island, Siria Pingo senza filtri: "Mi sto godendo chi sto diventando. Senza filtri, senza favole"

L'ex volto di Temptation Island, Siria Pingo, ha deciso di intervenire sui social e mostrare a tutti il suo drastico cambiamento fisico. Ecco cosa ha dichiarato l'ex fidanzata di Matteo Vitali!

Siria Pingo è stata una delle protagoniste della passata edizione di Temptation Island. A distanza di un anno dalla sua partecipazione al docu-reality delle tentazioni, l'ex fidanzata di Matteo Vitali ha deciso di intervenire sui social e mostrare per la prima volta il suo importante cambiamento fisico.

Il gesto di Siria Pingo

Temptation Island da record. L'ultima puntata della 13esima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, infatti, ha toccato picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share. Un risultato davvero straordinario considerando che è stato il più alto mai registrato dal format Mediaset.

Negli ultimi giorni, un’ex protagonista della passata edizione del fortunato programma è tornata sui social per mostrare per la prima volta sui social il suo cambiamento fisico. Stiamo parlando di Siria Pingo, ex fidanzata di Matteo Vitali che aveva già parlato diverse volte di aver fatto un lungo percorso per perdere i chili di troppo e di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia bariatrica.

Siria Pingo senza filtri sui social

Siria Pingo è salita alla ribalta grazie alla sua partecipazione a Temptation Island insieme al suo ormai ex fidanzato Matteo Vitali. Nonostante gli alti e i bassi e la decisione di lasciare insieme il villaggio delle tentazioni, la loro storia oggi è solo un ricordo. Lui, infatti, ha già confermato sui social di aver ritrovato l'amore con Claudia Tata, una ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Se Matteo prosegue indisturbato e felice la sua nuova frequentazione, Siria ha deciso di dedicarsi a se stessa e mostrarsi finalmente ai suoi fan per quella che era, senza più vergognarsene. L'ex volto del fortunato docu-reality di Canale 5 ha pubblicato un video sui social con la seguente didascalia:

È la volta giusta, ci riesco… Anche quando non avevo forza, anche quando mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo. Sono passata dal nascondermi al mostrarmi. Dalle lacrime al sudore. Dai “non ce la faccio” ai “vediamo che succede stavolta”. Ho fatto pace con chi ero. E mi sto godendo chi sto diventando. Senza filtri, senza favole. Solo io, in movimento. Sempre. #sleeve

