Temptation Island, Matteo Vitali volta pagina dopo la fine della storia con Siria Pingo: eccolo con la nuova fiamma!

News VIP

Matteo Vitali ha voltato pagina dopo la fine della storia d'amore con Siria Pingo, con cui ha partecipato all'edizione 2024 di Temptation Island. Eccolo con la nuova fiamma!

Ad aprile, Matteo Vitali e Siria Pingo, ex protagonisti dell'edizione 2024 di Temptation Island, hanno confermato la fine della loro storia d'amore. A distanza di qualche mese dalla turbolenta rottura, sembra che Matteo Vitali abbia voltato pagina e abbia ritrovato l'amore accanto a una nuova fiamma.

Temptation Island, ecco chi è la nuova fiamma di Matteo Vitali, ex di Siria Pingo

Nonostante non fossero mancate le frecciatine tra Siria Pingo e Matteo Vitali negli ultimi mesi, dopo l'annuncio che la loro storia d'amore era terminata, i due ex protagonisti di Temptation Island hanno rivelato di essersi detti addio non per colpa di terzi incomodi nel loro rapporto, ma perché avevano compreso di non essere la persona giusta l'uno per l'altra.

E, a pochi mesi dall'addio con la storica fidanzata, Matteo Vitali ha ritrovato l'amore, mostrandosi sui social con una nuova fiamma. In alcune stories delle scorse ore, l'ex protagonista del docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, infatti, ha pubblicato uno scatto che lo ritrae mentre bacia appassionatamente una ragazza in discoteca.

La nuova fiamma si chiama Claudia Tata e non è un personaggio legato al mondo dello spettacolo. Sui social il suo profilo è privato, perciò, non è stato possibile scoprire ulteriori informazioni su di lei. Matteo è, inoltre, un ragazzo riservato, perciò, per arrivare a postare una foto insieme a lei è evidente che la loro relazione stia procedendo a gonfie vele e già da qualche tempo. Per scoprire come si sono conosciuti e qualche dettaglio sulla loro storia, non ci resta che attendere qualche aggiornamento dai diretti interessati.

Temptation Island, Matteo Vitali ritrova l'amore dopo la fine della storia con Siria Pingo

Con una foto sui social, Matteo Vitali ha confermato di aver ritrovato l'amore dopo la fine della storia con Siria Pingo. Al momento, su Claudia Tata, la nuova fiamma non si sa molto, ma l'ex protagonista di Temptation Island sembra essere molto sereno, dopo i mesi turbolenti successivi alla rottura con Siria Pingo.

La coppia aveva partecipato all'edizione 2024 del docureality sui sentimenti e aveva deciso di mettersi in gioco perché Siria sentiva che Matteo non le prestava le giuste attenzioni. Da parte sua, il ragazzo aveva confessato di aver subito bullismo da adolescente e che questo aveva generato in lui una forte insicurezza. I due avevano, perciò, deciso di lasciare iniseme il programma ripromettendosi di ascoltarsi di più e di dimostrare quanto tenessero l'uno all'altro. Ma, dopo poche settimane, la routine aveva preso il sopravvento e Siria Pingo e Matteo Vitali avevano annunciato la rottura a pochi mesi dall'esperienza nell'isola delle tentazioni. A Mio, Matteo Vitali aveva raccontato che entrambi avevano deciso di dirsi addio perché i rispettivi impegni lavorativi non permettevano loro di godersi un'uscita o la loro quotidianità: "Le dicevo sempre: “Ti capisco, ma prenditi del tempo anche per te stessa… ne hai bisogno! Usciamo, andiamo a farci un giro”, ma lei rispondeva che era stanca, perciò la lasciavo riposare. Non andavamo più d’accordo su niente, le liti duravano tutto il giorno e avvenivano per qualsiasi motivo, anche banale".

Siria aveva replicato ad alcune affermazioni dell'ex fidanzato svelando che era vero ciò che Matteo aveva dichiarato e che anche lei necessitava di una persona diversa accanto: "Voglio di più da una relazione, che una persona sia presente, che mi chiami. Se voi avete visto il falò io glielo avevo detto chiaro, se tu ci sei bene, se no ciao. Non è che posso continuare a sperare che lui cambi, perché non cambia e quindi la relazione è finita".

Scopri le ultime news su Temptation Island