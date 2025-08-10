TGCom24
Schede di riferimento
Temptation Island
Temptation Island
Temptation Island, crisi rientrata tra Simone e Sonia B.? Gli ultimi aggiornamenti sulla coppia in dolce attesa

Maria Castaldo

Sonia B. e Simone, ex protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, sono ancora una coppia? Ecco gli ultimi aggiornamenti!

Temptation Island, crisi rientrata tra Simone e Sonia B.? Gli ultimi aggiornamenti sulla coppia in dolce attesa

Simone Margagliotti e Sonia Barrile sono stati una delle coppie dell'ultima edizione di Temptation Island. Nel corso dei 21 giorni di percorso nel villaggio delle tentazioni, Simone ha rivelato di aver tradito Sonia B. e la sua confessione ha portato a un falò di confronto immediato. La ragazza ha deciso inizialmente di chiudere con il compagno, ma nella puntata "un mese dopo" è stato rivelato non solo che i due erano tornati insieme, ma che Sonia e Simone erano in dolce attesa del loro primo figlio. Di recente, sui due si sono diffuse voci di una crisi, ma quali saranno gli ultimi aggiornamenti?

Temptation Island, crisi rientrata tra Simone e Sonia B.?

Sui social, Lorenzo Pugnaloni ha riportato che tra Simone Margagliotti e Sonia Barrile ci fosse una forte crisi in corso: l'esperto di gossip, infatti, ha ricevuto diverse segnalazioni dalle sue fonti sulla storia d'amore tra i due ex protagonisti della recente edizione di Temptation Island.

Le fonti in questione sono costituite dai compaesani della coppia, che hanno riferito che i due non stanno più insieme, ma che Sonia avrebbe comunque intenzione di portare avanti la gravidanza: "Alcuni compaesani hanno riferito che non stanno più insieme e che si sarebbero lasciati poco dopo la registrazione del mese dopo (li rivedremo a Uomini e Donne per un confronto). Lei comunque ha deciso di tenere il bambino ugualmente" ha scritto Pugnaloni sui social. Secondo il blogger, la causa della crisi sarebbe da ricercare anche negli avvistamenti tra Simone e l'ex tentatrice Rebecca: il terrapiattista, infatti, avrebbe pensato bene di rivedere la single a cui si era avvicinato durante il suo percorso.

Tuttavia, se già i fan dei drammi di Temptation Island speravano di vedere un triangolo amoroso a settembre negli studi di Uomini e Donne, resteranno delusi, perché pare che la crisi tra Simone e Sonia B. sia già rientrata.

Temptation Island, ecco gli ultimi aggiornamenti su Simone Margagliotti e Sonia Barrile

A comunicare della pace (ritrovata?) tra Sonia B. e Simone è sempre Lorenzo Pugnaloni, che ha pubblicato nelle stories uno scatto, risalente al 7 agosto, che mostra i due ex protagonisti del docu-reality seduti al bar sorridenti e intenti a fare colazione insieme. Un'immagine di serenità e armonia che contrasta con i rumors di una crisi di cui si era parlato solo nelle scorse ore.

Dallo scatto si può notare anche che Sonia ha un piccolo cerotto sul braccio, segno che si deve essere recata a effettuare alcune analisi di routine, vista la gravidanza, e che dopo lei e Simone abbiano deciso di fermarsi in un bar per mangiare qualcosa. La notizia della gravidanza della coppia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: molti fan del programma pensavano che a essere in dolce attesa fosse Sonia M., compagna di Alessio, ma alla puntata "un mese dopo", Filippo Bisciglia ha confermato non solo che Simone e Sonia B. erano tornati insieme, ma anche che erano in attesa del loro primo figlio.

In quell'occasione, Sonia B. aveva ammesso di essere al settimo cielo per la gravidanza, anche se era stato difficile mettere da parte la verità sui tradimenti del fidanzato: "Siamo felici per questo bambino, ci conosciamo da tanto, non è facile per me accettare quello che lui ha confessato, ma supereremo anche questa".

