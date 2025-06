Temptation Island, Simone e Sonia sono la seconda coppia ufficiale della nuova edizione: il video di presentazione

News VIP

Svelata sui social anche la seconda coppia ufficiale di Temptation Island. Dopo Alessio e Sonia, anche Simone e Sonia B. metteranno a dura prova la loro storia nel reality delle tentazioni.

Dopo Alessio e Sonia M., nelle ultime ore sui social, è stata svelata la seconda coppia ufficiale della prossima edizione di Temptation Island. Si tratta di Simone e Sonia B. Ecco il video di presentazione dei due nuovi protagonisti del reality delle tentazioni condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia.

Sonia e Alessio sono la seconda coppia ufficiale di Temptation Island

È tutto pronto per la 13esima edizione di Temptation Island, che partirà il prossimo giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Al timone ci sarà come sempre Filippo Bisciglia, narratore e grande punto di riferimento delle coppie. Tra le novità c'è il cambio della location. Dopo anni trascorsi all’Is Morus Relais in Sardegna, il programma si trasferisce in Calabria, presso il Calalandrusa Beach & Nature Resort di Guardavalle Marina.

Proprio in queste ore, sulla pagina ufficiale Instagram del reality delle tentazioni, sono state svelate le prime coppie ufficiali della nuova edizione di Temptation Island: Alessio con Sonia M. e Simone con Sonia B, che hanno deciso di prendere parte al fortunato programma di Canale 5 per mettere a dura prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni più famoso d'Italia. Riusciranno a resistere alle tentazioni?

Simone e Sonia nel cast di Temptation Island: le prime dichiarazioni

Simone e Sonia B. sono la seconda coppia ufficiale della 13esima edizione di Temptation Island. Sono fidanzati da sei anni e da cinque e mezzo convivono a Modena. A contattare la redazione per partecipare al docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia è stato il ragazzo. Il motivo? La loro storia d'amore ha avuto una battuta d'arresto e ora lui non è più sicuro che possa andare avanti:

Sono Simone, ho 28 anni anni, sono un personal trainer. Sono fidanzato con Sonia da sei anni, e conviviamo da 5 anni e mezzo a Modena. Ho scritto io a Temptation Island per capire se la nostra relazione deve andare avanti. Il nostro rapporto ormai è piatto. Con il passare degli anni ci siamo sempre più allontanati.

A fargli eco Sonia, che ha ammesso di essere cambiata, ma che il motivo principale è legato al comportamento del suo fidanzato Simone: "Lui dice che io sono cambiata, ma se l’ho fatto è perché non mi sento più sicura di questo rapporto, visti i suoi atteggiamenti. Sono innamorata ma vivo molto nel ricordo di quello che eravamo e che purtroppo al giorno d’oggi non siamo". Le dichiarazioni della ragazza hanno provocato la reazione del personal trainer, che non ha nascosto il suo fastidio. Durante il video di presentazione è anche scoppiata una piccola discussione tra i due. Riusciranno ad affrontare il viaggio nei sentimenti? L'appuntamento è per giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5.

