Temptation Island, Giulia Duranti svela la verità sul rapporto con le altre ex fidanzate del reality delle tentazioni

News VIP

Dopo Anna Acciardi, anche Giulia Duranti ha deciso di rompere il silenzio sui social e chiarire la sua posizione nei confronti delle altre ex fidanzate della sua edizione di Temptation Island.

Dopo il grandissimo successo dello scorso anno, Temptation Island è pronto a tornare con una nuova e scoppiettante edizione. Nell'attesa di conoscere le coppie che sbarcheranno in Calabria, Giulia Duranti è finita al centro del gossip per alcune sue dichiarazioni rilasciate sui social.

La confessione di Giulia Duranti sulle ex fidanzate di Temptation Island

Manca poco alla prima puntata della 13esima edizione di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. La prima coppia è stata già svelata: loro sono Alessio e Sonia e hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d'amore nel fortunato reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

In attesa di conoscere le altre coppie che sbarcheranno nel villaggio Calandrusa Resort in Calabria, una discussa protagonista dell'ultima edizione del reality delle tentazioni è finita al centro dell'attenzione mediatica. Stiamo parlando di Giulia Duranti, nota per aver partecipato al programma insieme al suo ormai ex fidanzato Mirco Rossi.

La verità di Giulia Duranti sul rapporto con Diandra Pecchioli

Dopo Anna Acciardi, che ha fatto intendere di aver chiuso i rapporti con Diandra Pecchioli, anche Giulia Duranti ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan sui social e svelare con chi è rimasta in contatto con le sue ex compagne di avventura. La protagonista della passata e fortunata edizione di Temptation Island ha parlato dell'amicizia speciale nata col tempo con Anna e, a chi le ha chiesto della fidanzata di Valerio Palma, ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte la sua posizione:

Le persone non si riescono a conoscere dopo anni, figuriamoci dopo 5 giorni in un programma televisivo. Sono rimasta in contatto con Anna e Millie. Io e Anna non abbiamo legato fin da subito, ma poi come abbiamo iniziato a conoscerci non ci siamo più lasciate. Ci siamo sempre l’una per l’altra. Nonostante i nostri caratteri molto particolari. Premetto che io non ce l’ho con nessuno, né tantomeno Anna. Abbiamo avuto solo dei punti di vista differenti su certe situazioni. Ho forse un concetto strano di amicizia, ma se devo stare con persone che non mi fanno stare bene, sto da sola.

Leggi anche Matteo Vitali spiega perché è finita la storia con Siria Pingo

Cosa sarà successo tra le tre ex protagoniste di Temptation Island viste le recenti dichiarazioni di Anna e Giulia? Diandrà deciderà di rompere il silenzio sui social e raccontare la sua verità? L'appuntamento con l'amato e seguito reality delle tentazioni è per il prossimo 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su Temptation Island.