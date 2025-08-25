Temptation Island, Rosario Guglielmi avvistato insieme ad un’ex tentatrice: la segnalazione

News VIP

Rosario Gugliemi, protagonista di Temptation Island, avvistato in vacanza insieme ad un'ex tentatrice. Ecco i dettagli sulla segnalazione.

Nuova segnalazione su Rosario Guglielmi. Sembra che il protagonista di Temptation Island abbia archiviato definitivamente la love story con Lucia Ilardo, avvistato in vacanza con un’ex tentatrice dell’edizione dello scorso anno del reality show condotto da Filippi Bisciglia.

Temptation Island, Rosario archivia la relazione con Lucia

La coppia formata da Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo ha immediatamente fatto discutere, ben prima della loro partecipazione a Temptation Island, dal momento che sono giunte davvero tante segnalazioni su questa coppia, accusata di fingere con un copione prestabilito e di non essere neppure veramente insieme. Nel corso della loro esperienza nel villaggio calabrese che ha ospitato questo anno il reality show delle tentazioni, Lucia ha esposto i suoi dubbi su questa relazione, in particolare sulla volontà di Rosario di attendere per la convivenza, mentre lui ha confermato di essere ancora troppo fresco dalla delusione per la rottura precedente, per potersi fidare di condividere al cento per cento i suoi spazi.

Vedendo Lucia vicina ad un tentatore, tuttavia, Rosario ha capito cosa avrebbe significato perderla e così, al falò di confronto Lucia ha svelato al suo fidanzato che con Andrea era tutta una messinscena per scuoterlo. La coppia è uscita insieme dal programma di Canale 5, ma un mese dopo durante l’intervista con Bisciglia, Rosario ha scoperto che Lucia non solo non aveva smesso di contattare il single Andrea, ma lo aveva anche incontrato alle sue spalle per chiarire il loro rapporto. La delusione di Guglielmi è stata tanta e così sembrava che la storia d’amore fosse archiviata definitivamente, fino a quando Lucia e Rosario sono stati avvisatati insieme in stazione, in atteggiamenti intimi. Ritorno di fiamma? Una nuova segnalazione rimette tutto in discussione.

Temptation Island, Rosario volta pagina con un’ex tentatrice

Nessun ritorno di fiamma per Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo dopo Temptation Island. Il pubblico sta scalpitando, curioso di scoprire tutti i retroscena nel dettaglio ma questo occorre attendere la messa in onda delle prima puntate di Uomini e Donne, che saranno dedicate proprio a tutti i protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia. Nel frattempo, Rosario si è dedicato alle sue vacanze e si è goduto il mare a San Benedetto del Tronto insieme ad un’ex tentatrice dello scorso anno.

Si tratta di Siriana, che è saltata all’attenzione della cronaca rosa per il suo flirt con il calciatore Nicolò Zaniolo. Negli scatti pubblicati, Rosario e Siriana sembrano molto in confidenza, poi è arrivata una segnalazione di Lorenzo Pugnaloni, che conferma che i due sono stati visti anche ballare insieme e poi andare insieme in hotel. Sarà lei la nuova fiamma di Guglielmi?

