Temptation Island, riprese iniziate: Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza fuori dal cast

News VIP

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno disseminato indizi sulla loro possibile partecipazione a Temptation Island, ma le riprese sono iniziate e la coppia di Uomini e Donne non fa parte del cast.

Sono ufficialmente iniziale le riprese della nuova stagione di Temptation Island ma aleggia ancora il mistero sul cast di questa edizione. Nel frattempo, quel che è certo, è che non ci saranno Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, come invece la coppia di Uomini e Donne aveva fatto intendere pochi giorni fa.

Temptation Island al via le riprese

Tutti pronti per il reality show più piccante dell’estate italiana? Temptation Island torna in prima serata su Canale 5 a partire dal 3 luglio 2025, con una nuova location in Calabria e un cast ancora top secret. Le riprese della nuova edizione del programma condotto da Filippi Bisciglia sono iniziate e la partenza è stata col botto, dato che è affondata una nave della produzione. Per fortuna nessun ferito, solo qualche spavento. Non sappiamo ancora nulla delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, dividendosi per lunghe settimane, soggiornando ognuno nel proprio villaggio tra single sensuali e tante tentazioni.

Qualche giorno fa, su Instagram, Roberta Di Padua ha lanciato una forte allusione al programma, utilizzando una delle frasi più iconiche di Filippo a Temptation Island. Questo ha fatto maturare nei fan il sospetto che Alessandro Vicinanza e Roberta sarebbero stati nel cast di questo anno. La coppia è molto innamorata, come ha raccontato nello studio di Uomini e Donne dove è sbocciata la loro relazione, ma c’è sempre lo scoglio della gelosia a dividerli dato che entrambi sono molto possessivi. Sicuramente tutte caratteristiche perfette per fare fuoco e fiamme nel reality show.

Temptation Island, fuori Alessandro e Roberta

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono una coppia bellissima, molto innamorata, e la loro favola d’amore è nata nello studio di Uomini e Donne. Negli ultimi giorni si è mormorato che la coppia del trono over sarebbe stata nel cast di Temptation Island, dopo che la dama di Cassino ha pubblicato una curiosa Ig Stories su Instagram, utilizzando una nota frase spesso ripetuta da Filippo Bisciglia, il presentatore del reality show di Canale 5.

In realtà, le riprese di Temptation Island sono iniziate e Alessandro e Roberta non saranno nel cast. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, infatti, sono a casa insieme a godersi relax e lavoro, mentre le riprese si stanno tenendo nel nuovo villaggio in Calabria. Un vero peccato dato che siamo certi che Roberta avrebbe fatto fuoco e fiamme vedendo il suo fidanzato vicino alle single del villaggio, così come Alessandro avrebbe distrutto più di un oggetto mariano ad ogni pinnettu.

Scopri le ultime news su Temptation Island.