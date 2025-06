Uomini e Donne, coppia del trono over pronta per Temptation Island? L’indizio

News VIP

Una nota coppia del trono over di Uomini e Donne lascia intendere di essere pronta a partecipare a Temptation Island. Ecco l'indizio social.

Tra circa un mese debutta la nuova stagione di Temptation Island e c’è grande attesa per le prime anticipazioni sul cast. Una nota coppia del trono over di Uomini e Donne ha lasciato un indizio particolare sui social, che ha portato il pubblico a pensare che ci saranno anche loro nel reality show condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

Uomini e Donne, una coppia nel cast di Temptation Island?

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova edizione di Temptation Island. Il reality show delle tentazioni questo anno si è spostato in Calabria, lasciando l’Is Morus Relais dopo tanto tempo, e debutterà il 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5, mentre le riprese inizieranno tra pochi giorni come di consueto. Filippo Bisciglia torna al timone del programma e il pubblico non vede l’ora di rivederlo alle prese con i protagonisti di questa stagione che, per il momento, non sono ancora stati svelati.

Dopo aver affrontato una forte crisi che ha rischiato di mettere in pericolo la loro love story a poche settimane dall’addio a Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna hanno parlato della possibilità di partecipare a Temptation Island. La coppia del trono over si è detta interessata, più Rosanna a dire il vero, ma non è chiaro se in questa edizione - che sarà l’unica proposta da Mediaset per questo anno - ci sarà spazio anche per i volti noti di altri reality show e dating show oppure se tutto il cast sarà concentrato su personaggio Nip. Del resto il cast totalmente sconosciuto funziona e le ultime stagioni ne sono una prova. Ma anche un’altra coppia del trono over ha fatto nascere il dubbio nei fan, lasciando un indizio social che ha messo in fermento il popolo del web.

Temptation Island, ci saranno anche Roberta e Alessandro?

L’attesa per la nuova stagione di Temptation Island sta per finire, dato che la nuova edizione condotta da Filippo Bisciglia tornerà il 3 luglio 2025 su Canale 5. Nelle ultime ore il popolo del web ha notato qualcosa di particolare, una sorta di indizio lasciato da una grande protagonista del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Roberta Di Padua, che ormai da diversi mesi fa coppia fissa con Alessandro Vicinanza. La love story tra I due è nata in modo rocambolesco con Roberta immediatamente molto presa dalla conoscenza del cavaliere salernitano, il quale inizialmente le ha preferito Ida Platano.

Quando la storia con la dama bresciana si è interrotta e lei è tornata a Uomini e Donne come tronista, Alessandro si è rimesso in gioco e questa volta non ha potuto resistere alla chimica con Roberta. La coppia è molto innamorata e proprio recentemente è tornata in studio per raccontare come procede la loro relazione. Poche ore fa, Roberta ha pubblicato su Instagram un video nel quale mangia una torta e ammette : “È proprio un viaggio nei sentimenti”. Questa è la frase che dice sempre Bisciglia durante le puntate di Temptation Island e quindi per molti ha rappresentato un indizio sulla loro possibile partecipazione al programma.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.