Temptation Island, Raffaella Mennoia: "I casting partono a fine febbraio, abbiamo più di tre mesi per capire chi fa il furbo"

News VIP

L'autrice e braccio destro di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, commenta il grande successo di Temptation Island e svela alcuni retroscena inediti circa la scelta delle coppie da far entrare nel villaggio delle tentazioni.

Manca poco alla seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda domani giovedì 10 luglio 2025. Nell'attesa, l'autrice Raffaella Mennoia ha rilasciato una nuova intervista in cui ha commentato il successo del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Raffaella Mennoia commenta il successo di Temptation Island

La 13esima edizione di Temptation Island è partita col botto! La prima puntata, che è stata vista da 3 milioni e mezzo di spettatori con il 27,8% (miglior esordio in share di sempre), ha visto la presentazione ufficiale delle sette coppie in gioco: Alessio e Sonia M., Valentina e Antonio, Simone e Sonia B., Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, Denise e Marco.

Nell'attesa di scoprire cosa succederà nel prossimo appuntamento, Raffaella Mennoia ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha commentato il successo straordinario del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e svelato alcuni retroscena circa la scelta dei protagonisti.

Le parole di Raffaella Mennoia sulle coppie e i tentatori

La seconda puntata della 13esima edizione di Temptation Island andrà in onda domani giovedì 10 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni, dopo aver parlato di Alessio e Sonia M., Valentina e Antonio, verrà dato spazio anche alle coppie che sono rimaste un po’ in sordina. A commentare il successo del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia ci ha pensato Raffaella Mennoia, spalla destra di Maria De Filippi e artefice dei successi di diversi programmi di punta di Canale 5 come Uomini e donne, Amici e C’è posta per te:

Credo che sia un programma che il pubblico segue perché si immedesima in quello che succede. In Temptation Island non sono solo le coppie a mettersi alla prova, ma in realtà anche chi guarda il programma da casa: tutti si interrogano su come si comporterebbero in determinate situazioni. È un programma sull’amore, sulla verità, che poi spesso sono due aspetti che coincidono. Non è un programma sul tradimento, piuttosto nell’attesa del tradimento. Vive in quel limbo e racconta veramente il punto debole di tutti noi: l’amore.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva ad Alfonso D'Apice: le parole sul Gf e Temptation Island

Raffaella ha poi spiegato come avviene la scelta delle coppie, rivelando come fa a distinguere chi vuole partecipare a Temptation Island spinto da "buone intenzioni" rispetto a chi magari lo fa solo ed esclusivamente per visibilità. "I casting partono già da fine febbraio, abbiamo più di tre mesi per capire chi fa il furbo. Ora ho 30 anni di esperienza alle spalle e certe cose le capisci al primo colpo d’occhio" ha confessato la Mennoia, che ha poi continuato parlando anche del ruolo dei tentatori:

Le coppie devono passare quattro provini, incrociamo i racconti, parliamo con loro separatamente, abbiamo bisogno di prove, di foto, di messaggi. Solitamente facciamo partecipare sei o sette coppie, due o tre facilmente saltano [...] Non mi piace chiamarli tentatori perché gli dà una connotazione negativa. Il tentatore è un single o una single che non ha nulla da perdere, che è lì anche per capire se si creano delle dinamiche con la persona che ascoltano. È successo che si siano accese delle intese che si sono concretizzate, anche al di fuori del programma, a dimostrazione che quello che succede è reale, non determinato dalla durata del reality.

Scopri le ultime news su Temptation Island.