Temptation Island, niente doppia edizione quest’anno: la decisione di Mediaset

Sembra che, a differenza dello scorso anno, Mediaset abbia deciso di non rischiare e programmare Temptation Island con una sola edizione questa estate.

Sta per tornare Temptation Island e al timone del reality show più focoso dell’estate italiana ci sarà di nuovo lui, Filippo Bisciglia. Nelle ultime ore giungono nuove indiscrezioni sul programma, che questo anno avrà un’unica edizione. Ecco la decisione di Mediaset.

Temptation Island avrà un’unica edizione questa estate

Maria De Filippi non sbaglia mai un colpo e così, da quando è apparso su Canale 5 in prima serata, Temptation Island è diventato il programma cult dell’estate italiana tra tradimenti, amori romantici e colpi di scena piccanti. Il reality show delle tentazioni sta per tornare in tv e ci sarà Filippo Bisciglia, amatissimo conduttore, a dirigere le coppie di questa stagione. Lo scorso anno, visto il clamoroso successo ottenuto, Mediaset ha deciso di promuovere una seconda edizione di Temptation Island a settembre, ma sembra che questo anno si tornerà ad una edizione unica. A confermalo è Giuseppe Candela su Dagospia, che svela anche la messa in onda su Canale 5.

“Non ci sarà il raddoppio autunnale, Temptation Island sarà ‘unico’ e avrà una sola edizione estiva. A guidare il racconto sarà ancora una volta Filippo Bisciglia e il viaggio nei sentimenti andrà in onda su Canale 5 da fine giugno”.

Dunque niente raddoppio, almeno per il momento, per Temptation Island che andrà in onda a partire da fine giugno con un cast tutto nuovo. Mentre c’è ancora il mistero sulle coppie, che dovrebbero tuttavia essere tutte Nip come di consuetudine, sembra che nel cast delle tentatrici ci sarà una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha fatto molto parlare di sé nella prima parte del dating show di Maria De Filippi.

Temptation Island torna a giugno e lascia la Sardegna

Temptation Island torna su Canale 5 in prima serata e il pubblico del reality show è curioso di scoprire il nuovo cast delle coppie, che ha scelto di mettere alla prova la propria relazione trascorrendo settimane di lontananza, insieme a sensuali single. Le ultime edizioni ci hanno riservato diversi colpi di scena tra tradimenti spiattellati in prima visione, ripensamenti dell’ultimo momento ma anche lettere commoventi che hanno scaldato il cuore degli spettatori meno romantici.

Mentre Mediaset ha confermato una sola edizione per questa estate, nonostante il successo clamoroso della doppia messa in onda lo scorso anno, Temptation Island saluta la Sardegna e si sposta in Calabria, abbandonando l’Is Morus Relais che per anni ha fatto da scenario alle coppie ma anche alle sfuriate post falò, con sedie e bottiglie lanciate in aria. Anche Giuseppe Candela ha confermato il rumors, annunciando che il programma sarà girato a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

