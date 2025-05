Temptation Island, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Amal Kamal nel cast della nuova edizione? L’indiscrezione

News VIP

Circolano le prime indiscrezioni sul cast di Temptation Island e sembra che Amal Kamal, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sia in lizza tra le tentatrici.

Continuano i preparativi della nuova edizione di Temptation Island, che torna questa estate su Canale 5 con Filippo Bisciglia alla conduzione del reality show delle tentazioni. Tra le prime indiscrezioni sul cast spunta il nome di un’amata ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Amal Kamal che potrebbe essere tra le tentatrici di questo anno.

Temptation Island Anticipazioni sul cast della nuova edizione

Manca sempre meno al ritorno di Temptation Island, il programma più caldo dell’estate italiana, con la nuova stagione che andrà in onda in prima serata su Canale 5 e che vedrà tornare Filippo Bisciglia al timone della conduzione. Questo anno, Temptation Island lascia la Sardegna e l’iconico Is Morus Relais per spostarsi in una nuova location, pronta ad accogliere il villaggio dei fidanzati e il villaggio dei fidanzati, le coppie che hanno scelte di mettere alla prova la loro relazione e i single dei rispettivi villaggi. Al momento non sono ancora state rivelate le identità delle coppie ma sappiamo che la redazione del programma è sempre molto brava a cercare le migliori, dato che a distanza di quasi un anno si parla ancora delle coppie dell’ultima edizione, come quella formata da Jenny Guardiano e Tony Renda che non se le mandano a dire sui social, dopo la loro rottura.

Emergono, invece, i primi rumors sul cast dei tentatori e delle tentatrice, tra i quali potrebbe esserci anche un’amata ex protagonista di Uomini e Donne. Ma di chi stiamo parlando? Si parla di Amal Kamal, ovvero l’ex corteggiatrice di Michele Longobardi che è stata una delle grandi protagoniste di questa stagione del dating show di Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli su questa anticipazione.

Temptation Island, Amal Kamal nel cast?

Mentre continuano i preparativi per la messa in onda della nuova edizione di Temptation Island, presto in onda su Canale 5 con Filippo Bisciglia confermato alla conduzione, arriva una prima indiscrezione sul cast delle tentatrici che soggiorneranno insieme ai fidanzati nel villaggio. Secondo quanto si legge su LolloMagazine, infatti, si mormora che Amal Kamal sia stata contattata dalla redazione per mettersi in gioco come single nel reality show. Amal è stata una grande protagonista dell’ultima edizione di Uomini e Donne, come corteggiatrice di Michele Longobardi prima che si scoprissero tutte le scorrettezze del tronista partenopeo e prima della sua cacciata dal programma di Maria De Filippi.

Ma non solo. Michele, nel tentativo di salvare la sua immagine, ha anche affermato che avrebbe scelto senza dubbio Amal e ha provato a convincerla ad assecondarlo, ma lei non ha dato assolutamente spazio alla questione. Le riprese di Temptation Island dovrebbero partire a fine mese, e al momento Amal non ha ancora confermato l’indiscrezione, anche se le sue fan sarebbero molto felici di vederla nuovamente in televisione.

