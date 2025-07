Temptation Island, Manuel Marascio rivela: "Lui è stato l’anima più buona che ho incontrato in quel percorso"

News VIP

L'ex volto della passata edizione di Temptation Island, Manuel Marascio, interviene sui social e pubblica una dolce dedica per il suo compagno di avventura Manuel Maura.

Cresce l'attesa per la terza puntata della 13esima edizione di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 17 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Intanto sui social, l'ex volto Manuel Marascio ha pubblicato una dolce dedica per il suo amico e compagno di avventura Manuel Maura.

Il gesto inaspettato di Manuel Marascio

Manca sempre meno alla terza e attesissima puntata di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo 17 luglio 2025. Visto il record di ascolti, e per la felicità di tutti i telespettatori, il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia raddoppia la messa in onda. Dopo la consueta puntata di giovedì, infatti, tornerà eccezionalmente in onda anche mercoledì 23 e giovedì 24 luglio con la quarta e la quinta puntata.

In attesa di scoprire l'evoluzione del percorso delle coppie ancora in gioco nel villaggio delle tentazioni, un ex protagonista della passata edizione del programma ha deciso di intervenire sui social e fare una dedica a Manuel Maura. Stiamo parlando di Manuel Marascio, che ha partecipato al docu-reality insieme alla sua ormai ex fidanzata Isabella Recalcati.

La dedica di Manuel Marascio a Manuel Maura

Temptation Island con la seconda puntata ha segnato un nuovo record: 29.64% di share pari a 3 milioni 697 mila telespettatori. Sono ancora sette le coppie in gioco, ovvero Valentina e Antonio, Alessio e Sonia M., Maria Concetta e Angelo, Simone e Sonia B., Denise e Marco, Lucia e Rosario, Sarah e Valerio. Chi di loro riuscirà a resistere alle tentazioni e salvare la propria relazione?

In attesa di scoprire come evolverà il percorso dei protagonisti, Manuel Marascio è tornato sui social per fare una dolce dedica al suo amico Manuel Maura. I due ragazzi si sono conosciuti proprio nel villaggio delle tentazioni durante la decima edizione del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia:

Ho conosciuto una persona in un contesto dove tutto è amplificato, distorto, etichettato. Lui è passato per il “cattivo”, per quello che sbaglia, che tradisce. Io per il “buono”. Io non sono un angelo ora e non lo ero prima. Ma c’è una cosa che non si è vista, e che ora voglio dire! Lui è stato l’anima più buona che ho incontrato in quel percorso. Mi è stato vicino nel mio momento peggiore, senza chiedere nulla, senza aspettarsi niente. Ha ascoltato, capito, abbracciato anche quando io non parlavo. Ho scoperto un uomo che ha il coraggio di guardarsi allo specchio e dire: “So che sto sbagliando. Devo cambiare.” E non è da tutti. Serve forza per riconoscere i propri limiti. Serve cuore per restare accanto a qualcuno senza secondi fini. Lui, oggi, è un fratello. E quello che ha dentro vale molto più di tutto quello che si può vedere da fuori. NON È TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA. MA SOPRATUTTO: A VOLTE, L’ORO NON LUCCICA.

