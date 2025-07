Temptation Island: "Il programma non è trash! Maria De Filippi è il filo conduttore di tante vite", parla Raffaella Mennoia

News VIP

La curatrice di Temptation Island, Raffaella Mennoia, commenta il grande successo del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ed elogia la conduttrice Maria De Filippi.

Manca sempre meno alla terza puntata di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 17 luglio 2025 su Canale 5. Nell'attesa, Raffaella Mennoia ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha commentato il successo del docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia ed elogiato Maria De Filippi.

Raffaella Mennoia difende Temptation Island dalle critiche

La 13esima edizione di Temptation Island è partita davvero col botto e, per la felicità di tutti i telespettatori, raddoppia la messa in onda. Dopo la consueta puntata di giovedì 17 luglio, il docu-reality delle tentazioni tornerà eccezionalmente in onda anche mercoledì 23 e giovedì 24 luglio con la quarta e la quinta puntata. Una decisione dettata dal riscontro incredibile ottenuto nelle prime serate di programmazione.

A commentare il grande successo del programma condotto dall'amatissimo Filippo Bisciglia ci ha pensato Raffaella Mennoia. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'autrice di molti programmi di successo di Canale 5 e braccio destro di Maria De Filippi ha colto l'occasione anche per replicare a chi critica e definisce Temptation Island un programma trash:

Leggi anche Il tentatore Flavio Ubirti sul trono di Uomini e Donne?

Non mettiamo in scena il cattivo gusto, ma proviamo a raccontare quello che succede realmente nelle coppie. Chiamare trash quello che mette a disagio è una scorciatoia, perché la verità non è mai trash. Se poi qualcuno si sente superiore il problema non può essere più del programma, ma dello specchio in cui ci si riflette [...] Perché abbiamo scelto Bisciglia? Serve una persona che ascolti e raccolga le emozioni delle coppie. Non ci deve essere, guai fosse, un giudizio o la difesa delle parti di qualcuno.

Raffaella Mennoia e il rapporto con Maria De Filippi

Dopo aver commentato il successo di Temptation Island e spiegato perché è stato scelto Filippo Bisciglia come conduttore, Raffaella Mennoia ha parlato del rapporto speciale con Maria De Filippi. L'autrice di alcune trasmissioni di punta di Canale 5 come Uomini e Donne e Amici ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti della conduttrice definendola il "filo conduttore" della sua vita:

Maria è il filo conduttore di parecchie vite, di gente che magari oggi se lo è dimenticato. Io no di certo. È una persona onesta, Maria, anche fuori dalle telecamere. E poi è metodica, costante, intransigente, severa, ma con la giusta misura. Lavorare con lei è molto faticoso: lavoriamo tantissime ore, per questo ogni tanto qualcuno decide di smettere. Ma siamo tutti convinti che questa sia la via più giusta per fare programmi che funzionano [...] Con Maria ci siamo trovate subito in sintonia perché anche lei è una persona che sa ascoltare come me.

"Poi mi sono pure complicata la vita da sola con un compagno che da tre anni vive in America, viaggio avanti e indietro in continuazione" ha aggiunto la Mennoia, che ha poi rivelato che le piacerebbe partecipare a Temptation Island insieme ad Alessio Sakara "Certo, ho parecchie cosette che vorrei capire, ma non so se lui ci verrebbe".

Scopri le ultime news su Temptation Island.