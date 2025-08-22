Temptation Island, Valerio e Ary ci riprovano? La segnalazione

News VIP

Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Arianna Mercuri ancora insieme? Arriva una segnalazione sui protagonisti di Temptation Island.

Mentre si attendono le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, dove saranno presenti i protagonisti di Temptation Island per parlare di quello che è successo dopo la fine del programma, arriva una segnalazione su Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Arianna Mercuri. Ecco i dettagli.

Temptation Island, Valerio e Ary di nuovo insieme?

Il viaggio nei sentimenti di Valerio Ciaffaroni è stata una vera e propria sorpresa per gli spettatori di Temptation Island. Il giovane romano ha deciso di prendere parte al reality show delle tentazioni, condotto da Filippo Bisciglia, insieme alla fidanzata Sarah Esposito dopo aver scoperto che lei intratteneva lunghe conversazioni social con altri ragazzi. All’interno del villaggio delle fidanzate, Sarah ha voluto ammettere tutta la verità svelando di aver anche incontrato questi ragazzi, e accusando Valerio di averla trascurata e fatta sentire sbagliata al punto di cercare sicurezze fuori dalla loro relazione.

Inizialmente, Valerio ha preso malissimo le rivelazioni di Sarah e la sua vicinanza ad uno dei single del programma, poi il suo percorso ha subito una improvvisa evoluzione e Ciaffaroni si è concentrato su sé stesso, permettendosi di conoscere meglio la tentatrice Arianna Mercuri. Tra loro è scattato immediatamente un bel feeling, che ha portato anche ad un bacio, dopo il quale Valerio ha immediatamente chiamato Sarah per un confronto dal falò.

La coppia si è lasciata dopo un confronto molto sentito ed emozionante, tra un mare di lacrime, tanto che in molti pensavano che il romano sarebbe tornato sui propri passi una volta lontano dalle telecamere. Valerio, invece, si è presentato all’intervista con Bisciglia un mese dopo insieme ad Ary, annunciando di aver intrapreso la conoscenza della tentatrice. Poi è calato il silenzio da parte dei protagonisti di Temptation Island, che non possono raccontare nulla sui social fino alla registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, quando si racconteranno come ospiti nello studio del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia, continuano ad arrivare segnalazioni un po’ su tutti, in particolare su Valerio e la sua vita amorosa.

Temptation Island, Valerio avvistato con Ary

Dopo la fine di Temptation Island sembrava che Valerio Ciaffaroni avesse le idee piuttosto chiare sulla sua vita sentimentale, eppure sono arrivate una serie di segnalazioni che hanno messo in discussione tutto. Valerio è stato avvistato con la ex fidanzata Sarah Esposito, tanto che si è parlato di un ritorno di fiamma, poi è stato visto baciare una ragazza mentre si trovava in vacanza, infine la tentatrice Arianna Mercuri è stata vista con un altro ragazzo in atteggiamenti intimi in un noto locale di Roma, portando a pensare che la loro frequentazione fosse ormai finita.

Invece, nelle ultime ore, Lorenzo Pugnaloni ha dato una nuova esclusiva grazie ad alcune fan che hanno pizzicato in vacanza tutti i ragazzi di Temptation Island. Tra loro, ovviamente, c’era anche Valerio e sembra non fosse da solo. Secondo i testimoni, infatti, era presente anche Ary segno che la loro conoscenza non si è ancora esaurita. Il pubblico è molto curioso di scoprire cosa sia realmente accaduto tra loro, dato che a nessuno è ancora stato permesso di commentare sui social.

