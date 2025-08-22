TGCom24
Temptation Island, Filippo Bisciglia: "Tutti abbiamo vissuto le storie dei concorrenti, raccontiamo la verità"

Eleonora Gasparini

L'amato conduttore Filippo Bisciglia commenta lo straordinario successo di Temptation Island e parla del rapporto speciale che nasce durante le registrazioni tra lui e i concorrenti.

La 13esima edizione di Temptation Island è stata la più vista di sempre, confermandosi uno dei programmi più seguiti e amati della stagione estiva di Mediaset. A commentare il successo straordinario del docu-reality delle tentazioni di Canale 5 ci ha pensato l'amatissimo conduttore Filippo Bisciglia.

Filippo Bisciglia commenta il successo di Temptation Island

Dopo il successo dell’ultima edizione, che ha toccato picchi di 4 milioni 700 mila telespettatori e del 40.38% di share, Temptation Island è pronto a tornare in onda a settembre con uno speciale dedicato alle coppie che hanno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni.

Un risultato davvero straordinario, considerando che è stato il più alto mai registrato dal format Mediaset, che è stato commentato anche da Filippo Bisciglia. Raggiunto dai microfoni del Corriere della Sera, il conduttore si è raccontato e parlato del fortunato docu-reality delle tentazioni che l'ha portato al successo:

La prima edizione con me alla conduzione, nel 2014, era sperimentale. Maria De Filippi scelse me e la ringrazierò sempre, ma rivedendomi ebbi la sensazione di dover migliorare alcune cose. Spero di esserci riuscito. Scongiuri a parte: avevo visto la prima edizione insieme alla mia compagna Pamela. Non avrei mai pensato di arrivare a condurre 13 edizioni, ma la cosa che mi inorgoglisce è che ogni anno si sale sempre di più. Quest’estate abbiamo fatto 33% di spettatori, circa 4,6 milioni di persone collegate alle quali vanno aggiunte altre 4 milioni che hanno seguito il programma in streaming. Sono felicissimo, credo che sia qualcosa di unico per la tv.

Filippo Bisciglia e il rapporto con i concorrenti

A proposito del successo della 13esima edizione di Temptation Island, Filippo Bisciglia sembra avere le idee molto chiare: "Tutti noi, personalmente o attraverso alcune amicizie, abbiamo vissuto le storie dei concorrenti. La gente si immedesima. Percepisce la verità di quel che viene raccontato". Durante l'intervista, il conduttore ha parlato anche del rapporto che si crea tra lui e i protagonisti del programma:

I concorrenti li vedo per la prima volta quando inizia la trasmissione. Durante il primo falò non posso dire la mia perché quello è un momento di confidenza. Devo limitarmi ad ascoltare. Durante il falò conclusivo posso provare a dare consiglio a entrambi, senza schierarmi però. Non sarebbe corretto e non è nell’etica del programma. Da telespettatore, però, a volte avrei reazioni diverse. Ho a cuore tutti i concorrenti.

Eleonora Gasparini
