Temptation Island, le anticipazioni di Filippo Bisciglia: "Fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti"

Il conduttore Filippo Bisciglia si sbilancia sulle dinamiche e le coppie della nuova edizione di Temptation Island, che partirà il prossimo 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5.

Cresce l'attesa per la 13esima edizione di Temptation Island, il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. La prima puntata andrà in onda giovedì 3 luglio 2025 in prima serata su Canale 5 e vedrà la presentazione ufficiale delle coppie, ma anche dei tentatori e delle tentatrici.

Filippo Bisciglia svela le novità della nuova edizione di Temptation Island

Manca davvero poco alla nuova edizione di Temptation Island, che partirà ufficialmente il prossimo giovedì 3 luglio 2025 su Canale 5. Sette le coppie che metteranno alla prova il loro amore nel docu-reality delle tentazioni che quest'anno, dopo anni in Sardegna, si sposta al Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina, in Calabria. Al timone ritroveremo l'amatissimo Filippo Bisciglia che, in un'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato qualche anticipazione. Il conduttore ha parlato della struttura del nuovo villaggio, spiegando che la novità più rilevante sarà legata al pinnettu:

Per quanto riguarda i ragazzi è tutto identico, ma si sono aggiunte delle piscine bellissime da cui si vede il mare. I due villaggi sono molto più distanti l’uno dall’altro. Per fare in modo che ricordasse la vecchia location, sono stati ricostruiti alcuni ambienti come “il pinnettu”. Lo ritroverete identico, ma cambierà nome. Si chiamerà “il capanno”. Il falò è sempre in spiaggia, che però è chilometrica. Per arrivare le coppie dovranno fare una lunghissima camminata molto suggestiva, che viene ripresa dall’alto da un drone.

Bisciglia non ha potuto fare a meno di commentare anche il piccolo incidente avvenuto al momento dello sbarco delle coppie. "Una volta scesi i ragazzi dal gommoncino, la barca ha urtato un relitto" ha spiegato il conduttore di Temptation Island, svelando come sono andate realmente le cose e sottolineando che nessuno si è fatto male "Mentre stavo presentando le coppie ho visto con la coda dell’occhio che il caicco continuava ad avanzare, perché altrimenti sarebbe affondato, e si è spiaggiato. Ma non è successo niente e nessuno si è fatto male. Un inizio frizzante, porterà fortuna!".

Le anticipazioni di Filippo Bisciglia sulle coppie

Temptation Island sta per tornare con una nuova e scoppiettante edizione. Sette le coppie che hanno deciso di partecipare e mettere a dura prova i loro sentimenti nel villaggio delle tentazioni più famoso d'Italia: Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B, Lucia e Rosario, Denise e Marco, Sarah e Valerio, Angelo e Maria Concetta e infine Valentina e Antonio. Sui protagonisti del docu-reality delle tentazioni, Filippo Bisciglia si è lasciato andare a qualche anticipazione su quello che andrà in onda su Canale 5:

Diciamo che le motivazioni per le quali partecipano sono più o meno sempre le stesse. “Temptation” funziona perché le persone rivedono in loro quello che stanno vivendo, hanno vissuto o purtroppo potrebbero vivere! Questa volta mi è andata bene, non sono mai entrato in scena sconvolto e spettinato alle due di notte. Aspettatevi fin dalla prima puntata un colpo di scena e dinamiche forti. C’è una cosa che mi ha molto colpito e che presumo si vedrà verso la fine. A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa. Ma non illudetevi, non si tratta di una proposta di matrimonio…

