Temptation Island, le anticipazioni della quarta puntata: fidanzato bacia una tentatrice, Marco furioso (VIDEO)

Le coppie di Temptation Island continuano il loro viaggio nei sentimenti. Stando alle anticipazioni, Simone si lascerà andare a delle effusioni con una delle tentatrici, mentre uno dei fidanzati tenterà di scappare dal villaggio!

Cresce l'attesa per la quarta puntata della 13esima edizione di Temptation Island, che andrà in onda mercoledì 23 luglio 2025 su Canale 5. Stando alle anticipazioni non mancheranno i colpi di scena: un fidanzato scapperà dal villaggio inseguito dagli operatori e Simone si lascerà andare con una delle tentatrici.

Le anticipazioni della quarta puntata

Temptation Island tornerà in onda con due appuntamenti imperdibili: mercoledì 23 e giovedì 24 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Con l'uscita (apparente) di scena di Alessio Loparco e Sonia Mattalia, le coppie ancora in gioco nel docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia sono: Valentina e Antonio, Simone e Sonia B., Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, Denise e Marco.

Cosa succederà nel prossimo e attesissimo appuntamento? Stando a quanto rivelato da Bisciglia nel promo, "Tra dubbi, scoperte e delusioni anche un'altra coppia vedrà precipitare gli eventi inesorabilmente…". Di chi si tratta? Le anticipazioni parlano anche di un bacio scattato tra uno dei fidanzati e una tentatrice nel villaggio.

Simone sempre più vicino a una tentatrice

La 13esima edizione di Temptation Island, che sta registrando ascolti record, è arrivata al giro di boa. Nella nuova puntata assisteremo all’evoluzione dei rapporti dei protagonisti con i single presenti nei rispettivi villaggi. Se Alessio Loparco e Sonia Mattalia si sono rivisti al falò di confronto finale e hanno lasciato il programma separati (almeno per il momento ndr), le altre coppie sono ancora alla ricerca di un appiglio per cercare di salvare la relazione.

Stando alle anticipazioni, Valentina si lascerà andare a un pianto disperato in cui ammetterà: "Non lo so spiegare a parole quello che provo per lui", mentre Marco rimarrà sconvolto dal comportamento assunto dalla fidanzata Denise nei confronti del tentatore Flavio: "Ma questa ha capito che è fidanzata?". Ma non è finita qui!

Ci saranno nuovi drammi in arrivo nel docu-reality delle tentazioni! Uno dei fidanzati tenterà di scappare dal villaggio e sarà inseguito dagli operatori, mentre Simone arriverà ad avvicinarsi pericolosamente a una delle tentatrici, spiazzando Sonia B. "Mi vergogno di averlo avuto accanto come uomo" ha commentato la ragazza nel video visibilmente ferita e delusa dal comportamento del suo compagno. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda il prossimo mercoledì 23 luglio, in prima serata su Canale 5.

