Temptation Island, le pagelle della terza puntata: Alessio si vendica e molla Sonia (2), Antonio disperato spacca tutto (4)

Ieri, giovedì 17 luglio, è andata in onda su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island: come si saranno comportati i protagonisti del docu-reality delle tentazioni? Scopriamolo insieme con le nostre pagelle!

Le pagelle della terza puntata di Temptation Island: promossi e bocciati

Antonio (finto) disperato: Voto 4

Antonio è stato un grande protagonista della terza puntata di Temptation Island. Il ragazzo è completamente impazzito dopo aver visto alcuni video che mostravano Valentina nel villaggio lamentarsi della sua relazione e flirtare con il single Salvatore. Un comportamento che ha provocato la reazione furiosa di Antonio, che ha iniziato a urlare, prendere a calci qualsiasi cosa, piangere disperato per terra e chiedere di continuo il falò di confronto immediato: "La situazione si è ribaltata!". Una vera e propria sceneggiata, visto che dopo aver sbraitato per parecchio tempo, alla fine ha chiesto scusa ai suoi compagni di avventura per il suo atteggiamento sopra le righe e spiegato di averci ripensato sull'idea di abbandonare il programma. Più che disperato e geloso per la sua fidanzata, Antonio sembra essere il più furbetto di tutti! Lui è il vero drama King!

Alessio si vendica e lascia Sonia al falò di confronto finale: Voto 2

Il tanto atteso falò di confronto di Alessio e Sonia è stato a dir poco surreale! La resa dei conti, in particolar modo, è stata molto deludente per la donna, che si è trovata davanti a un uomo arrabbiato per non aver potuto continuare il suo percorso nel villaggio delle tentazioni. La verità è che ad Alessio, che durante il confronto ha rigirato più volte la frittata cercando di far ricadere la colpa della fine della relazione sulla sua compagna, quello che interessava davvero non era capire i suoi sentimenti, ma crearsi un personaggio e farsi conoscere dal grande pubblico. E questo Sonia lo sa molto bene! Un grande applauso va proprio a lei, che è riuscita a mantenere un controllo impeccabile. Non ha mai urlato, né fatto sceneggiate, ma ha semplicemente ascoltato e tratto le sue conclusioni.

Rosario tra delusioni e consapevolezze: Voto 7

Rosario ha scelto di non convivere con Lucia perché ancora profondamente segnato dal passato e dall'ombra della sua ex fidanzata. Dopo la chiusura della precedente relazione durata 5 anni, si è ritrovato senza un posto dove andare e lì ha capito che alcune decisioni vanno prese con cura. Da quel momento è cambiato il suo modo di vivere la relazione: si muove con cautela, forse troppa e col rischio di rovinare tutto. Rosario non riesce a parlare di convivenza e di progetti futuri che subito si blocca, soffre e piange. Una cosa è certa: questa esperienza per lui sarà fondamentale per ritrovare se stesso!

La gelosia esagerata di Maria Concetta: Voto 5

Il vero limite di Maria Concetta è la sua gelosia esagerata per Angelo. Alla ragazza è bastato vedere un video del suo fidanzato insieme alla single Marianna per cadere nella disperazione più totale."Che schifo! Ma io lo ammazzo sto toporatto", ha dichiarato Maria Concetta furiosa e con le lacrime agli occhi al falò con Filippo Bisciglia. Forse tutto un po' too much visto che, alla fine, non ha visto ancora niente di davvero grave!

