Temptation Island, la rivelazione inaspettata di un'ex protagonista: "Qualche giorno fa lui ha provato a scrivermi, ma..."

News VIP

La bella Jenny Guardiano torna a parlare della sua esperienza nel villaggio di Temptation Island, rivelando di essere stata recentemente contattata dal suo ex Tony Renda.

Cresce l'attesa per la seconda puntata della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 10 luglio 2025. Intanto, sui social, Jenny Guardiano ha deciso di rispondere ad alcune curiosità circa la sua passata esperienza nel docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Jenny Guardiano e la confessione sul rapporto con Tony Renda

La seconda puntata della 13esima edizione di Temptation Island andrà in onda il prossimo 10 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Dopo aver dato ampio spazio a Sonia M. e Alessio, Valentina e Antonio, giovedì si parlerà delle altre coppie rimaste un po' in sordina come Simone e Sonia B., Maria Concetta e Angelo, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario, Denise e Marco.

Stando alle anticipazioni, uno dei fidanzati chiederà un falò di confronto anticipato e si tornerà a parlare anche del percorso di Sonia e Alessio. Percorso che, come rivelato da Filippo Bisciglia nel promo del prossimo appuntamento, potrebbe essere tutt’altro che finito. Nell'attesa di scoprire cosa succederà, un'ex protagonista del programma ha deciso di rompere il silenzio sui social e rispondere a qualche curiosità dei fan circa la sua turbolenta esperienza nel villaggio delle tentazioni.

Jenny e Tony di nuovo vicini? Parla l'ex fidanzata di Temptation Island

Jenny Guardiano è stata una delle protagoniste più chiacchierate della passata edizione di Temptation Island, in cui ha partecipato insieme al suo ormai ex fidanzato Tony Renda. I due hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia d'amore lasciando il famoso villaggio delle tentazioni insieme, ma una volta tornati alla vita di tutti i giorni sono iniziati una serie di problemi che li hanno portati a prendere due strade diverse.

Ma come stanno realmente le cose tra i due oggi? A far luce sulla situazione ci ha pensato Jenny che, rispondendo ad alcune domande dei suoi follower su Instagram, ha ricordato la sua esperienza nel docu-reality di Canale 5, che l'ha profondamente segnata, e svelato un retroscena inedito circa il suo rapporto con l'ex Tony. Stando alle parole della ragazza, infatti, il dj avrebbe cercato un riavvicinamento recentemente:

Leggi anche Intervista esclusiva ad Alfonso D'Apice: la verità sul Gf e Temptation Island

Non lo sentivo da tanto, e qualche giorno fa ha provato a scrivermi. Ma l’ho bloccato. Non ho voglia di sentire altre scuse inutili. Quando una persona ti delude, più di una volta, non merita più il tuo spazio, nè il tuo tempo. E quando vivi come vuoi, diventi la cattiva, solo perché da fastidio a molti [...] E’ già passato un anno da quella esperienza. L’ho vissuta tra la spensieratezza che mi ero promessa e il dolore di dover guardare in faccia la realtà. Un’esperienza che mi ha aperto gli occhi…e oggi sono grata perchè ha contribuito a rendermi quella che sono.

Scopri le ultime news su Temptation Island.