Temptation Island, il super sexy tentatore Flavio Ubirti sul trono di Uomini e Donne?

Modello e calciatore originario di Figline Valdarno, Flavio Ubirti è uno dei single di Temptation Island e, dalla seconda puntata, anche particolarmente vicino alla fidanzata di Marco Raffelli, Denise.

La nuova edizione di Temptation Island è iniziata da appena due settimane, ma alcuni volti del cast stanno già conquistando l’interesse del pubblico. Tra questi, uno in particolare ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei social: si tratta di Flavio Ubirti, ventiquattrenne originario della Toscana, che nel ruolo di tentatore sta facendo parlare molto di sé, attirando tante simpatie da parte del pubblico femminile del docu-reality di Canale 5.

Temptation Island, Flavio, "papabile candidato per il trono di Uomini e Donne"

Non sono state sole le telespettatrici a notare Flavio.. Anche Denise, fidanzata con Marco Raffaelli, sembra aver sviluppato un certo feeling con il giovane tentatore. Nel corso della seconda puntata, la ragazza ha iniziato a esprimere dubbi e insoddisfazioni sul suo rapporto di coppia, trovando in Flavio una figura accogliente, empatica, pronta ad ascoltarla e a capirla. Queste esternazioni, però, non hanno lasciato indifferente Marco, che – assistendo ai video nel villaggio dei fidanzati – si è detto ferito dalle parole della compagna, manifestando amarezza e dispiacere.

A gettare un po’ di luce sul destino della coppia è intervenuto Lorenzo Pugnaloni, che ha svelato alcune anticipazioni interessanti. Stando alle sue parole, Denise non sarebbe uscita dal programma insieme a Flavio, il quale però potrebbe presto fare ritorno sul piccolo schermo in un altro ruolo di spicco:

“Non è uscito dal programma insieme a Denise, posso solo dirvi questo ora. Per il trono è sicuramente un papabile candidato.”

Una possibilità che sembra sempre più concreta, considerato l’interesse del pubblico nei confronti del giovane toscano.

Temptation Island, chi è il tentatore Flavio Ubirti?

Ma chi è davvero Flavio Ubirti? Nato il 2 maggio 2001 a Figline Valdarno, in provincia di Firenze, Flavio è del segno del Toro e ha da poco compiuto 24 anni. È un calciatore professionista, ruolo portiere, attualmente in forza alla Baldaccio Bruni Calcio. Secondo quanto riportato da Transfermarkt, è alto 1,86 m e nel corso della sua carriera ha militato in diverse squadre, tra cui l’Arezzo e il Cannara. Da giovane, ha anche vissuto l’esperienza di una convocazione nella Nazionale Under 17.

Accanto alla carriera sportiva, Flavio ha intrapreso anche quella di modello. È rappresentato dall’agenzia toscana Alex Model e, come spesso accade nel mondo della moda e della TV, ha saputo sfruttare la sua immagine anche nel mondo social. Il suo profilo Instagram ufficiale, @flavio__ubirti, conta già circa 60.000 follower, un numero destinato sicuramente ad aumentare dopo la sua partecipazione al reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

La sua presenza a Temptation Island rappresenta la prima esperienza televisiva, ma l’impatto è stato tale da farlo entrare già nel radar dei possibili tronisti di Uomini e Donne.

